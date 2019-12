Le pagelle dell'Osasuna - Herrera fa il possibile, difesa colpevole

Risultato finale: Atlético Madrid-Osasuna 2-0

Herrera 6,5 - È il vero protagonista del primo tempo del Wanda. Decisivo in almeno quattro occasioni: alza il muro su Joao Félix, Koke e, a ridosso dell'intervallo, Thomas. Dopo l'intervallo è costretto arrendersi all'uno-due di Morata e Saul.

Roncaglia 5 - L'ex viola ha notoriamente caratteristiche prettamente difensive. Difficile chiedergli più qualità negli ultimi trenta metri, ma lui prova a sopperire nel lavoro sporco su Lemar e Manuel Sanchez. Regge per un tempo, poi crolla. Si perde Saul sulla rete che chiude il match.

David Garcia 5 - Minaccia per la difesa dell'Atlético sulle palle inattive. È proprio su una di queste, però, che cade in errore: nella marcatura a zona si vede scivolare alle spalle Morata, che frusta di testa per l'uno a zero.

Raul Navas 5 - Per un tempo abbondante riesce a frapporsi, in tandem con David Garcia, alle offensive dei Colchoneros. Poi però, nella stanchezza, viene fuori la qualità degli uomini di Simeone. Troppo pigro in chiusura su Saul, che mette l'accento sulla vittoria dell'Atléti.

Estupiñán 6 - Scheggia impazzita che la difesa colchonera fatica ad isolare. Prende le misure a Trippier e fa dannare l'inglese con una sequela di dribbling cui l'ex Tottenham non riesce ad opporre resistenza. L'unico neo, abbastanza significativo, è il fallo evitabile su Joao Félix, preludio del vantaggio dell'Atlético.

Torres 5,5 - Piuttosto coinvolto dai compagni nella prima metà: svaria su tutto il fronte, pennella in area e cerca anche la conclusione con una bella volée di mancino. Sparisce nella ripresa, quando i rojiblancos avvolgono i navarri. (Dal 73' Adrian 5,5 - Entra a partita già compromessa).

Oier 5 - Fino a quando la gara rimane in equilibrio contribuisce a fare densità davanti alla propria area. Tatticamente fa il suo, anche se in transizione lo si vede poco. Non è un caso che Arrasate lo richiami in panchina quando il canovaccio cambia, e l'Osasuna è costretta a prendersi qualche rischio in più. (Dal 73' Ibañez 5,5 - Anche per lui difficile porre rimedio ad una situazione già irrecuperabile).

Brasanac 5 - Sembra quello più in difficoltà nella prima metà: perde qualche pallone di troppo in uscita, accorcia in ritardo su Joao Félix, che spara con il sinistro a tu per tu con Herrera. Alla distanza perde un po' di intensità e cala vistosamente.

Mérida 5 - Prova a ritagliarsi il suo spazio, anche se non è di certo uno degli uomini copertina del bel primo tempo dell'Osasuna. Resta in campo fino al settantanovesimo, senza incidere granché. (Dal 79' Pérez s.v.).

Rubén Garcia 5,5 - Pronti via e sorprende Oblak con una botta da fuori disinnescata dallo sloveno con un buon riflesso. Sempre nel vivo del gioco: vivacità che in più di una occasione rischia di mettere in crisi la difesa dell'Atlético. Anche lui, come molti, finisce ai margini nella mezz'ora finale.

Avila 5 - È una furia, il "Chimy". Rabbia agonistica che spesso finisce per sfociare in qualche cosa di troppo, come nel duello aereo in cui rischia di far male a Giménez. Anche quando è isolato dà battaglia, tenendo impegnati i due centrali dell'Atlético. Stasera, però, non basta: non riesce mai ad impensierire seriamente Oblak.