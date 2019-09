Le pagelle dell'Osasuna - Ibañez intraprendente, Avila troppo agonismo

Risultato finale: Real Madrid- Osasuna 2-0

Martinez 6 - Non può nulla sui due gol che sono autentiche prodezze balistiche. Non si trova a dover compiere parate particolarmente difficili, ma risponde sempre presente.

Castellano 6 - Controlla Vinicius e lo limita per larghi tratti della gara, ma in occasione del raddoppio Rodrygo lo brucia in velocità.

Raul Navas 6 - L'errore nella chiusura sul gol di Rodrygo è l'unica nota stonata in una prestazione tutto sommato positiva.

Roncaglia 5,5 - Qualche battuta a vuoto, va in affanno di fronte alle ripartenze in velocità, in particolare del pungente Vázquez.

Estupiñán 6,5 - Al cospetto di attaccanti di grande qualità riesce comunque a dire la sua, ed è uno degli uomini più pericolosi dell'Osasuna nelle azioni in contropiede.

Ibañez 6,5 - Intraprendente, arriva spesso dalle parti di Areola, cercando di andare ad accompagnare sulla fascia la manovra offensiva, che centralmente risulta troppo bloccata. Dal 26' s.t.: Torres 5,5 - Arrasate lo inserisce per dare maggior peso all'attacco, ma non trova l'occasione per mettersi in evidenza.

Moncayola 6 - Lotta con caparbietà a centrocampo e non abbassa mai la guardia, ma commette anche qualche sbavatura in fase di copertura.

Mérida 5,5 - Si propone raramente in avanti, anche se è sua una delle rare palle gol costruite dall'Osasuna nella ripresa.

Ruben García 6 - Prova a dare il proprio contributo nelle azioni d'attacco ma talvolta pecca di imprecisione. E' comunque tra i più propositivi.

Cardona 5,5 - Poco servito nel primo tempo, lavora per tenere alto il baricentro della squadra senza però impensierire mai Areola. Dal 21' s.t.: Avila 5,5 - Entra con una buona dose di agonismo, ingaggiando un duello personale con Militao che per poco non gli costa il secondo cartellino.

Brandon 5,5 - Limitato nei movimenti offensivi dalla sapiente marcatura dei difensori madridisti, fatica a trovare gli spazi per gli inserimenti verso l'area. Dal 20' s.t.: Villar 5,5 - Non cambia il passo della manovra offensiva dell'Osasuna, che anche nella ripresa resta sterile.