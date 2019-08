Le pagelle dell'Osasuna - Torres e Ávila generosi, Brandon indomito

Risultato finale: Osasuna-Barcellona 2-2

Martinez 6,5 - Non ha colpe sui gol subiti, due prodezze dell'attacco blaugrana, ma si mette comunque in evidenza con un paio di interventi decisivi.

Vidal N. 5,5 - Non è facile mantenere alta l'attenzione per tutti i 90 minuti di fronte all'attacco, seppur rimaneggiato, del Barcellona. L'ingresso di Fati rimescola le carte e in occasione del pareggio la marcatura non è perfetta.

García D. 6 - Diligente nelle chiusure, mantiene bene la posizione fungendo da diga davanti a Martinez.

Aridane 5,5 - Soffre la maggiore dinamicità degli avversari nel secondo tempo e Fati inganna anche lui con il suo inserimento che vale l'1-1.

Estupiñán 6 - E' protagonista di alcune incursioni che rischiano di far male alla difesa del Barcellona. Meno sicuro in copertura, specialmente di fronte alla dinamicità di Arthur.

Mérida 6,5 - Lotta nel cuore del centrocampo senza mai tirarsi indietro. Spende molto e a metà ripresa lascia il posto ad un compagno più fresco. Dal 26' s.t.: Moncayola 5,5 - Non lascia un'impronta sulla partita.

Oier 6,5 - Si sdoppia per andare spesso in aiuto dei compagni sulla linea difensiva. Fa buona guardia nel settore di sinistra dove agisce un certo Rafinha e non disdegna di innescare qualche contropiede velenoso.

Torres 7 - Ciò che manca all'attacco del Barcellona, lo si vede in quello dell'Osasuna: grande intesa tra compagni di reparto e prontezza nelle conclusioni, senza cercare inutili preziosismi. Generosità ed efficacia, la sua doppietta vale un punto ma anche tanto orgoglio per avere fermato i campioni blaugrana.

Brandon 7 - Imprevedibilità e tanto dinamismo nell'esterno offensivo dell'Osasuna che svaria tra i reparti senza concedere agli avversari di prendergli le misure. Solo nel finale allenta un poco la presa e Arrasate coglie l'occasione per inserire un altro attaccante. Dal 33' s.t.: Villar n.g. - Entra e subito piazza un tiro che ter Stegen salva con la miglior parata di tutti i 90 minuti.

García R. 5,5 - La catena di destra soffre più della fascia opposta, in particolare per l'esuberanza di Carles Pérez, che mette in difficoltà i marcatori. Dal 22' s.t.: Ibañez 5,5 - Qualche spunto in avanti, ma senza restituire brillantezza alla manovra dell'Osasuna.

Ávila 6,5 - Manca il gol, ma la sua prestazione è di grande sacrificio e utilità per la squadra. I marcatori faticano a tenergli testa e la sua perseveranza aiuta l'Osasuna a mantenere sempre alto il baricentro.