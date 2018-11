Le pagelle della Croazia – Kalinic migliore in campo, delude Modric

Risultato finale: Inghilterra-Croazia 2-1.

© foto di Imago/Image Sport

Kalinić 6.5 - Un risultato bugiardo per la sua prestazione. Nel primo tempo para tutto, ogni pallone impatta sui suoi guanti. Crolla dopo 78', ma non per colpa sua. Forse poteva fare qualcosa di più sul secondo gol, ma tiene in piedi un reparto che soffre ad ogni affondo.

Vrsaljko 6 - Si inventa un paio di salvataggi decisivi su un cliente difficile come Rashford. Esce dal campo per via di un problema fisico. (Dal 28' Milic 6 - Entra bene in campo e riesce a dare più compattezza alla linea difensiva).

Lovren 5.5 - Perde la testa nel finale, dove cerca di aggredire il pallone diretto in area non avendo lo slancio giusto. Macchia una partita giocata con la solita concretezza.

Vida 5.5 - Come il compagno di reparto cede soltanto negli ultimi minuti. Sfiora anche il gol, soltanto un salvataggio sulla linea gli nega la gioia a Wembley.

Jedvaj 6 - Con l'ingresso di Sancho non riesce più a trovare le giuste misure. Ma per il resto del match concede davvero pochissimo ai suoi avversari.

Modric 5 - Il grande assente di questa sfida. In un palcoscenico simile tutti attendevano il talento del Real Madrid, ma il numero 10 non trova mai la giocata giusta. La qualità c'è e si intravede, ma non basta per superare il muro inglese.

Brozović 5.5 - Prova a combinare qualcosa, ma fa fatica come tutto il centrocampo. E sul contropiede decisivo sbaglia un gol che avrebbe chiuso i conti.

Rebic 5.5 - Qualche giocata offensiva, ma nulla di più. Prova una conclusione dalla distanza, ma non trova la porta. Esce al termine del primo tempo, dopo una prestazione alquanto deludente. (Dal 46' Brekalo 6 - Si vede a sprazzi, ma è sicuramente più concreto rispetto al compagno di reparto).

Vlasic 5.5 - Meglio nel secondo tempo, dove riesce a dare una mano in fase offensiva. Ma nel complesso si vede davvero poco, gioca una gara insufficiente. (Dall'80' Rog s.v.).

Perišić 5.5 - Si fa vedere spesso in attacco, ma non riesce a trasformare in gol due buone occasioni. Manca la sua fantasia e il suo estro sulla corsia di sinistra.

Kramarić 6.5 - Lotta in mezzo l'area, spesso i compagni non lo servono. Si va a prendere un bel pallone e segna il gol del momentaneo vantaggio. Gioia a metà, la sua rete non basta per salvare la Croazia.