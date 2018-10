Le pagelle della Croazia - Livakovic determinante, i big si vedono poco

Risultato finale: Croazia - Inghilterra 0-0

© foto di Imago/Image Sport

Livakovic 7 - Inoperoso nel primo tempo, nel quale è il palo a salvarlo dalla girata aerea di Dier che l'aveva lasciato impietrito. Nella ripresa ringrazia anche la traversa per il lavoro su Kane, ma salva due volte su Rashford: la seconda è una super-parata.

Jedvaj 6 - Sostituisce nel ruolo Vrsaljko ma non ha assolutamente le stesse caratteristiche del compagno. Lo si nota perché non spinge spesso: lo fa bene nel finale ma l'azione sfuma rapidamente.

Lovren 6 - Prende un cartellino giallo abbastanza evitabile nel finale di primo tempo, intervenendo in ritardo su Sterling a centrocampo. Una delle poche sbavature di una serata complessivamente sufficiente.

Vida 6,5 - Rischia di infiammare i pochissimi spettatori presenti, quasi tutti addetti ai lavori a causa dell'imposizione delle porte chiuse, quando recupera palla e rilancia da solo l'azione in contropiede con un filtrante preciso. Solido.

Pivaric 6 - Prova a spingere sulla corsia mancina, ma gli manca un po' di qualità per incidere. E soprattutto ha a che fare con un centometrista come Walker che gli impone massima cautela.

Kovacic 5,5 - Poco presente quando c'è da mettere in mostra la qualità tecnica che ha il centrocampo di Dalic. Primo ammonito dell'incontro, quando Sterling gli scappa in velocità sono dolori. Esce per un problema fisico. (dal 74' Badelj 6 - Prende l'esatta posizione del compagno che rimpiazza, e interpreta il ruolo sufficientemente).

Rakitic 5,5 - Oggi la squadra ha risentito particolarmente dell'assenza delle sue geometrie e della sua lucidità in mezzo al campo. Non è parso sui migliori livelli mostrati in carriera, ma soprattutto troppo lontano dalle azioni pericolose.

Rebic 6 - Come sempre la sua arma in più, di questi tempi, è la tempra e la determinazione che mette su ogni pallone. Si accende alla lunga distanza, sfiorando anche un bel gol poco prima di uscire. (dall'80' Livaja s.v.)

Modric 5,5 - Lo stesso discorso fatto per Rakitic vale, forse in maniera anche più amplificata, per lui. Il capitano non tocca il numero di palloni che vorrebbe, e le sue giocate si apprezzano solo in rarissime circostanze.

Perisic 6 - Ha una bella chance prima del ventesimo, ma il suo destro violento si infrange su una muraglia umana. Dopo un primo tempo così così, gioca meglio nella ripresa impegnando anche Pickford con un mancino violento da fuori. Primo a uscire. (dal 69' Pjaca 5,5 - Fatica a lasciare traccia della sua presenza sul terreno di gioco, confermando le sensazioni non ancora del tutto positive probabilmente in primis con se stesso).

Kramaric 5,5 - Suo l'unico tiro croato che centra la porta nel primo tempo: para facile Pickford. Nella ripresa ha un'occasione forse più facile, ma svirgola con l'esterno e manda largo. Poteva fare meglio. Decisamente.