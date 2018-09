Le pagelle della Croazia - Modric, dove sei? Si salva solo Vrsaljko

© foto di Imago/Image Sport

Kalinic 5 - Una notte da incubo per lui. Su due dei sei gol subiti forse avrebbe potuto fare meglio, compreso sul suo autogol in cui è in ritardo nell'intervento, ma di certo la colpa di questa disfatta non è sua.

Vrsaljko 6 - Meno di venti minuti in campo, poi esce per un problema al ginocchio sinistro. E la sua uscita di scena segna l'uscita di scena dell'intera nazionale. Con la sua spinta la Croazia crea qualche pericolo, facendo soffrire un po' Gayà, mentre senza di lui il nulla. Dal 20' Rog 4,5 - Non tiene la linea e permette a Rodrigo di partire in solitaria da posizione regolare nell'azione del suo gol. Finisce al bar per una mezza finta di corpo sulla rete di Isco. Non contrasta mai le discese di Gayà. A lui, quantomeno, l'attenuante di giocare da terzino destro, in un ruolo quasi mai ricoperto in carriera.

Mitrovic 5 - In grande imbarazzo con il pallone tra i piedi. Funge meglio da marcatore, ma dura solo venti minuti. Poi si fa tagliare spesso e volentieri alle spalle.

Vida 4,5 - Dopo un grande Mondiale, stasera è uno dei peggiori in campo. Spesso in ritardo, si fa superare troppo spesso in velocità e non occupa bene lo spazio. Ha colpe su almeno due dei sei gol.

Pivaric 4 - E' semplicemente disastroso da quel lato. Non riesce mai a contrastare Asensio, gira alla larga quando invece ci sarebbe da accorciare per chiudere la possibilità di tiro. Non spinge mai. E chiude ancor meno.

Rakitic 5,5 - Uno dei pochi che qualcosa prova a crearla, tanto che nel primo tempo va vicino al gol. Poi, come il resto della squadra, col passare del tempo scompare.

Brozovic 5 - Combina molto poco. E' molto pigro sul primo gol spagnolo, quando è lui a perdersi l'inserimento di Saul e non limitargli la corsa. Dal 62' Pjaca 5 - Si vede troppo poco, il suo ingresso in campo non cambia l'andazzo a dir poco negativo.

Kovacic 5 - Inizia da esterno e fa male. Passa al centro del campo ed è ancora peggio. Gli avversari sembrano andare al triplo della sua velocità.

Modric 4,5 - La maggior parte dei tifosi probabilmente non s'è accorto neanche della sua presenza in campo. Corricchia, si nasconde, non tocca praticamente mai il pallone. E' solo una controfigura dell'uomo che ha trascinato la Croazia quasi sul tetto del mondo.

Perisic 5 - Fuori condizione, spesso fuori dalla partita. Qualche cavalcata senza troppe aspirazioni e null'altro nella sua partita.

Santini 4,5 - Impalpabile, quasi mai servito nel modo giusto e spesso isolato. Forse le colpe non sono tutte sue, ma avrebbe potuto partecipare di più al match. Dal 71' Livaja s.v.