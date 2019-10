Le pagelle della Dinamo - Orsic e Olmo sono devastanti

Shakhtar-Dinamo Zagabria 2-2

Livaković 6 - Incolpevole sui due gol subiti.

Stojanović 5- Pronti via prende subito un giallo, che avrebbe potuto condizionare la sua partita. Invece non si scompone e in fase offensiva diventa un fattore per i croati. Macchia la sua prestazione nel finale, quando non legge il filtrante di Patrick e si fa beffare da Dodo.

Théophile-Catherine 5,5 - Sul 2-2 viene attratto troppo fuori dall'area e lo spazio che lascia viene attaccato da Dodo che segna il pareggio.

Dilaver 6,5 - Buonissima prova, legge bene tutte le situazioni.

Peric 6 - Non elegantissimo ma efficace.

Leovac 6 - È piazzato sempre bene e argina Marlos. Quando ha la possibilità, va con costanza in proiezione offensiva.

Olmo 7 - Inserimento perfetto per l'1-1 nel primo tempo. A inizio ripresa sfiora il vantaggio con un perfetto tiro a giro, su cui Pyatov si supera.

Ademi 6 - Buona fase difensiva, fa da cerniera davanti la difesa (dal 68' Gojak 5,5 - Entra quando l'inerzia della gara è degli avversari, fa fatica.)

Moro 6 - L'azione dell'1-1 ha origine da un suo grande recupero su Marlos a sinistra.

Orsic 8 - Perfetta la palla da sinistra per il momentaneo pareggio di Olmo. Altrettanto lo è il suo rigore, che al 60' porta la Dinamo Zagabria in vantaggio. Nel mezzo prende un palo clamoroso dopo un super slalom per tutta la metà campo (dal 90' Ivanušec s.v.)

Gavranovic 6 - Sulle palle aeree fa fatica con i due centrali ucraini, mentre palla a terra crea un paio di situazioni interessanti. È lui che si procura il rigore (dal 66' Petkovic 6 - Non era al meglio, ma fa il suo.)