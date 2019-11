Le pagelle della Dinamo - Petkovic domina, Dani Olmo inventa

Risultato finale: Dinamo Zagabria-Shakhtar Donetsk 3-3

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Livakovic 6 - Prende tre gol, ne evita almeno due, beffato nel finale.

Theophile-Catherine 5.5 - Nel finale macchia la sua prova positiva con tante discese sulla fascia e buone chiusure difensive. Una gomitata che poteva anche evitare e che causa il rigore per lo Shakhtar

Dilaver 6 - Fatica un po' a contenere Moraes e compagni. Con le buone e con le cattive riesce a limitare i danni.

Peric 6 - Scricchiolii assortiti, ma non molla fino alla fine.

Stojanovic 5.5 - Bel duello sulla fascia, spinge appena può, non sempre preciso in difesa. (dal 72' Ivanusec 6.5 - In questa pazza partita c'è gloria anche per lui)

Dani Olmo 7 - Tende ad estraniarsi dalla gara, ma quando si accende sono dolori per tutti. Classe purissima, profilo da seguire.

Moro 5.5 - Aveva fronteggiato bene gli attacchi avversari, ingenuo, però, in occasione dell'espulsione.

Ademi 6.5 - Trova anche il gol ad impreziosire una prova giudiziosa senza particolari macchie.

Leovac 6 - Più di un grattacapo alla difesa avversaria, corsa e cross dalla sinistra, prende anche una traversa.

Orsic 5.5 - Ha un'occasione per segnare, ma la sbaglia, perdonando la sbavatura avversaria. (dal 77' Gjira s.v. - )

Petkovic 7.5 - Da talento grezzo a Catania a profilo da seguire a Zagabria. Bruno è cresciuto e stasera ha sfoderato una prestazione maiuscola: elevazione alla "Ronaldo" in occasione per il primo gol, bella sponda per Ivanusec per il 2-1. (dal 90' Kadzior s.v. - )