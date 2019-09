Le pagelle della Finlandia - Super Hradecky non basta, Pukki positivo

© foto di

FINLANDIA-ITALIA 1-2

Hradecky 7,5 - Si traveste da Superman nel primo tempo salvando in almeno sei occasioni la sua porta. Nulla può sull’incornata di Immobile, intuisce il rigore di Jorginho ma non riesce ad evitare il gol. Nel finale ancora due interventi decisivi.

Granlund 5,5 - Pensa di più alla fase difensiva anche se Pellegrini non è un cliente facile così come Florenzi. Blanda la sua marcatura su Immobile (Dall’84’ Soiri sv).

Toivio 5,5 - Quando l’Italia preme non riesce a fare la giusta resistenza, viene mandato fuori tempo dalla deviazione di Arajuuri in occasione del vantaggio azzurro.

Arajuuri 6 - In elevazione non manca un pallone ma quando gli azzurri iniziano a giocare palla a terra perde le misure su Immobile e compagni. Sfortunato quando devia il pallone di Chiesa sulla testa di Immobile.

S. Vaisanen 6 - Prestazione positiva al centro della difesa, provoca il rigore ma è anche vero che la decisione del direttore di gara appare molto severa.

Uronen 5,5 - Non spinge a dovere dedicandosi di più alla fase di non possesso, lascia troppo spazio a Chiesa in occasione del gol di Immobile.

Lod 6,5 - Fra i migliori dei suoi, fa vedere sempre ottimi spunti ogni volta che ha il pallone fra i piedi.

Schuller 6 - Fa da schermo davanti alla difesa per provare ad arginare le azioni della Nazionale di Mancini (Dall’87’ Kauko sv).

Kamara 6 - Fa valere il fisico nello schema ultradifensivo finlandese ricorrendo anche alle maniere forti per fermare gli azzurri.

Lappalainen 6 - Prova a tagliare centralmente nella prima frazione di gara tentando l’effetto sorpresa. Arretra il proprio baricentro col passare dei minuti (Dal 76’ Tuominen sv.

Pukki 6,5 - Lo schema di serata lo lascia tutto solo a combattere con la difesa azzurra. Si procura e realizza il rigore del pareggio.