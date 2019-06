Le pagelle della Francia - Bernardoni attento, Thuram fumoso

Risultato finale: Francia-Romania 0-0

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Bernardoni 6 - Attento sulle sortite offensive della Romania.

Amian 5.5 - In più di un'occasione si fa sorprendere. Serata con più ombre che luci.

Konate 6.5 - La Romania fa quel che può, lui con Upamecano dà sensazione di solidità.

Upamecano 6.5 - Partita tosta, con diversi interventi risolutivi. Profilo interessante, da seguire.

Sarr 6 - Dinamismo sulla fascia, qualche sbavatura in fase di non possesso, ma non molla fino alla fine.

Ntcham 6 - Senza infamia e senza lode in mezzo al campo.

Guendouzi 6 - Si prende una serata di quasi relax, qualche grattacapo nel primo tempo, in surplace nella ripresa.

Toursart 6 - Bravo e caparbio in più di una circostanza, abile in entrambe le fasi.

Ikoné 5.5 - Corsa e poco più. In attacco le idee latitano. (dal 85' Del Castillo s.v.- )

Mateta 5.5 - Serata senza rifornimenti. Finisce ben presto in balia dell'avversario.

Thuram 5.5 - Luci e ombre nella sua gara, con in mezzo anche un'evitabile ammonizione per simulazione. (dall'85' Adelaide s.v. - )