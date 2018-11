Le pagelle della Francia - Mbappé e Griezmann irriconoscibili. Bene Lloris

Risultato finale: Olanda-Francia 2-0

Lloris 7 - Salva la Francia da un passivo molto più pesante, nel secondo tempo diventa quasi insuperabile con una serie di interventi specie su Dumfries e Depay. Nel finale è beffato soltanto dal rigore a cucchiaio di quest'ultimo.

Pavard 5,5 - Non esattamente la copia del terzino ammirato all'ultimo mondiale, sfiora il gran gol dal limite dell'area di rigore ma in fase di contenimento lascia troppo spazio a Blind che ha terreno fertile per affondare.

Varane 6 - Uno dei pochi a salvarsi nella serata olandese, tiene in piedi la retroguardia transalpina con una serie di letture importanti. Tutto più complicato senza il fido compagno di reparto Umtiti.

Kimpembe 5,5 - Difficile per lui sostituire un certo Umtiti, le doti atletiche ci sono tutte ma deve limitare qualche calo di concentrazione. Qualche disattenzione durante tutto il corso della sfida del De Kuip.

Digne 5 - Dalle sue parti le folate offensive di Dumfries sono numerosissime, cliente difficile per il terzino transalpino che in più di una volta si perde il tornate del PSV. Si prende un giallo evitabile proprio sul diretto avversario.

Kanté 5,5 - Strano trovare una partita senza una sufficienza per il motorino transalpino, è successo questa sera in Olanda con il mediano del Chelsea spesso in ritardo in marcatura e con qualche errore di troppo in fase di impostazione.

Nzonzi 5 - Chiamato a sostituire Pogba, finisce per farlo rimpiangere. Indeciso nella scelta del tempo su un pallone innocuo verso la sua area di rigore, così facendo regala la rete del vantaggio all'Olanda. Serata senza dubbio da dimenticare per il centrocampista della Roma. (Dal 81' Ndombele sv).

Mbappé 5 - Il pericolo numero uno per la difesa olandese si scioglie subito, soltanto un'accelerazione degna di nota per il resto il nulla. Il ritratto della sua partita sta nell'unica conclusione di tutti i novanta minuti, direttamente sulle tribune del De Kuip.

Griezmann 5 - Cadono i campioni del mondo ed insieme tutti i grandi nomi del reparto avanzato, non fa eccezione nemmeno le Petit Diable. Impelagato nella trequarti, sempre contenuto bene da De Roon e De Jong.

Matuidi 6 - Non fa mancare la lotta in mezzo al campo, lo juventino è tra i pochi che non tira mai indietro il piede. Apporto sufficiente, non lascia il segno ma svolge il suo compito a dispetto di numerosi altri compagni. (Dal 65' Sissoko 5 - Non entra in partita, nel finale atterra De Jong e consegna il penalty del raddoppio olandese).

Giroud 5 - Chi l'ha visto? Serata da dimenticare in fretta per il centravanti transalpino, abbandonato in mezzo alle maglie dei due centrali dell'Olanda. Non la prende praticamente mai, prestazione anonima per lui. (Dal 66' Dembele 5,5 - Ci si poteva aspettare qualcosa in più dopo il suo ingresso in campo, tanto nervosismo ed un cartellino giallo).