Le pagelle della Francia - Mostruoso Kantè, capolavoro di Dembelé

Risultato finale: Francia-Italia 3-1

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Lloris 5,5 - Risponde sempre presente ai tentativi degli attaccanti azzurri, non è perfetto sulla punizione di Balotelli dal quale arriva il tap-in di Bonucci.

Pavard 6,5 - Dal suo destro nasce l'azione che porta al vantaggio della Francia, in fase di spinta nulla da eccepire mentre in fase difensiva ha qualche problema nel tenere a bada Chiesa.

Rami 6 - Dà manforte a Umtiti provando anche a farsi sentire in area avversaria, in vista del Mondiale sicuramente da perfezionare l'intesa con il centrale del Barcellona.

Umtiti 6 - Riesce a sbloccare la sfida dopo solo otto minuti con un tap-in vincente, soffre invece nel duello con Balotelli. A fine primo tempo si perde Bonucci che tutto solo insacca.

Hernandez 6,5 - Soprattutto nel primo tempo è uno dei migliori in campo, spina nel fianco per la retroguardia italiana e costringe Mandragora al fallo guadagnandosi così il calcio di rigore poi trasformato da Griezmann. (Dal 61' Mendy 6 - Si lancia in qualche discesa per mettersi in mostra dopo la grande partita del compagno sostituito).

Tolisso 6 - Tra i primi nel provare a contrastare i portatori di palla azzurri, sempre sul pezzo e rischia di colpire dal limite con un destro che termina di pochissimo a lato. (Dal 77' Matuidi sv).

Kanté 7 - Uno di quei calciatori di cui nessun allenatore farebbe a meno, onnipresente in ogni zona del campo. Pilastro della nazionale transalpina, grida vendetta un suo palo colpito nella prima frazione.

Pogba 6 - Si limita all'ordinaria amministrazione l'ex Juventus, a volte lo si nota per qualche giocata di fino. In vista della rassegna iridata dovrà badare più al sodo. (Dal 87' N'Zonzi sv).

Mbappé 7 - Un piacere ammirare le giocate del giovanissimo attaccante transalpino, in avvio di gara semina il panico con la sua rapidità nel dribbling. Ci mette lo zampino in ogni azione pericolosa della Francia. (Dal 82' Thauvin sv).

Griezmann 6,5 - Il meno inspirato del reparto avanzato ma non manca l'appuntamento con il ventesimo sigillo in Nazionale, infallibile dagli undici metri. Quando parte palla al piede diventa irresistibile. (Dal 77' Giroud sv).

Dembelé 7 - Perla di rara bellezza dell'attaccante del Barcellona, un destro a giro all'incrocio dei pali che chiude la sfida. Si muove su tutto il fronte offensivo mettendo spesso in difficoltà D'Ambrosio. (Dal 70' Lemar 6 - Pochi gli spunti degni di nota a partita in ghiaccio).