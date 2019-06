Le pagelle della Francia U21 - La difesa regge, Dembelé decisivo

Bernardoni 6,5 - Graziato dal palo sul tiro di Kulenovic, è sempre attento sulle uscite. Segue l'azione e guida la difesa.

Dagba 6 - Muric dal suo lato non si vede mai e per lui la vita è più facile. Trova il giusto equilibrio tra le due fasi.

Konaté 6 - Roccioso, ma anche veloce. Tiene bene quasi sempre, eccezion fatta quando Kulenovic vince il duello fisico e colpisce il palo.

Upamecano 6,5 - Ottime le chiusure del primo tempo, almeno due in serie importanti per il risultato. Si vede lo strapotere fisico in area.

Sarr 6 - Gioca da adattato e si concentra più sulla fase difensiva che su altro.

Thuram 6 - Macina chilometri, ma questo lo porta a stancarsi in fretta. Un paio di buone iniziative, ma non va oltre la sufficienza. Dal 65' Del Castillo 6 - Entra bene, ha un paio di guizzi positivi sulla fascia destra.

Reine-Adelaide 5 - Corpo estraneo alla manovra della Francia. Sottotono la sua partita, il c.t. se ne accorge e nel finale lo sostituisce. Dal 73' Guendouzi s.v.

Tousart 5,5 - Gioca da regista e nel primo tempo detta bene i tempi, ma nella ripresa cala anche lui e praticamente scompare dal campo.

Ikoné 6 - Molto bravo nella gestione del pallone, è tra i più intrapendenti fin dai primi minuti. Troppi errori tecnici nella ripresa.

Ntcham 5,5 - Comincia bene, muovendosi tra le linee per trovare le misure. Ma non le trova mai definitivamente. Dal 66' Aouar 5,5 - Entra per dare una mano nella gestione del pallone e invece va in difficoltà anche lui.

Dembelé 6,5 - Prende l'ascensore, si arrampica sulle spalle di Borekovic e sigla l'1-0. E' l'unico tra i francesi, poi, a rendersi pericoloso. HA qualità nello stretto e, anche se non brilla, la decide.