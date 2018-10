Le pagelle della Germania - Disastro della difesa, Neuer incerto

Risultato finale: Olanda-Germania 3-0

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Neuer 5 - Buca completamente l’uscita sul gol di Van Dijk compiendo un errore non da lui. Incolpevole sugli altri gol olandesi.

Ginter 5 - Accompagna l’azione sulla corsia di destra approfittando degli spazi che la difesa olandese lascia. Crolla nel finale.

Boateng 5 - Imposta l’azione dalle retrovie cercando il suggerimento per gli attaccanti. Finisce in preda ai crampi e gli avversari ne approfittano.

Hummels 4,5 - Non è impeccabile palla al piede, poco reattivo prima sul colpo di testa di Babel e poi sulla ribattuta di Van Dijk. Qualche responsabilità anche sul 2-0.

Hector 5 - Dalla sua parte l’Olanda attacca con insistenza, completamente asfaltato da Dumfries nel primo tempo, qualcosa di più nella ripresa.

Kimmich 5,5 - Difensore aggiunto quando gli avversari avanzano, guida la manovra tedesca nella ripresa anche se ha certe amnesie in fase di possesso e non.

Muller 5,5 - Suo l’unico tiro nello specchio della porta ma Cillessen si esalta. Potrebbe fare di più quando calcia sull’esterno della rete da buona posizione (Dal 57’ Sané 5,5 - Cambia la marcia della Germania con la sua velocità ma si divora clamorosamente la palla dell'1-1).

Emre Can 5 - Non è al top questa sera, pochi spunti in avanti, perde qualche pallone di troppo in fase di non possesso (Dal 58’ Draxler 6 - Mette in mostra dei bei passaggi filtranti e buone conclusioni in porta).

Kroos 5 - Dovrebbe essere l’elemento in più della sua Nazionale, sbaglia quasi tutti i suggerimenti.

Werner 4,5 - Cambia fascia di competenza spesso nel corso del match ma non è mai incisivo come dovrebbe.

Uth 4,5 - Non è ancora entrato pienamente nei meccanismi della squadra, troppo macchinoso quando ha palla al piede (Dal 70’ Brandt 5 - Non si vede praticamente mai in attacco).