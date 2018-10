Le pagelle della Germania - Sule lento, Schulz e Kehrer due sorprese

© foto di Imago/Image Sport

Neuer 6 - Non può farci nulla sui due gol, uno arriva da calcio di rigore e l'altro con un colpo di testa imprendibile. Salva invece il risultato sull'1-1 in un'azione su Mbappé, aprendo la gamba e chiudendo lo specchio.

Ginter 6 - Se la cava tutto sommato bene sul centrosinistra, riuscendo a limitare le sortite offensive francesi da quel lato. Dall'83' Brandt s.v.

Sule 5,5 - A volte è troppo lento e va un po' in difficoltà. Va vicino al gol sfruttando i suoi centimetri nei calci d'angolo a favore.

Hummels 5,5 - Stacca sempre coi tempi giusti, spesso è lui a ripulire l'area. Ma la sua prova è macchiata dal fallo che causa il calcio di rigore del 2-1 transalpino.

Schulz 7 - Il migliore in campo della Germania. Va su e giù sulla fascia, usa spesso il fisico, viene lasciato troppo libero e a tratti diventa devastante. Strepitoso nel tener testa a Mbappé.

Kehrer 6,5 - Gioca largo a destra, con doppia mansione dietro e davanti. Chiude la diagonale, ha le misure giuste, e si fa vedere anche in zona offensiva. Schierato a sorpresa, ripaga la scelta di Low.

Kimmich 6 - Equilibratore in mediana, in un ruolo tutto nuovo in cui Low crede molto. Rimane sempre incollato alla difesa per esser favorito nel recupero palla.

Kroos 6,5 - L'intelligenza tattica prima di tutto. Poi anche i piedi buoni e la velocità di pensiero. Solita prestazione positiva, impreziosita dall'illusorio gol dell'1-0 da calcio d rigore.

Sané 6,5 - Con i suoi strappi mette costantemente in difficoltà la difesa francese, i suoi allunghi sono una costante di questo match. A volte però è poco lucido e non prende la decisione migliore nell'ultimo passaggio o sotto porta. Dal 75' Draxler s.v.

Werner 6 - Si sacrifica in fase difensiva, dopo un attimo lo si ritrova dall'altro lato a spingere. Molto generoso, ma a volte sbaglia qualche scelta nelle transizioni offensive.

Gnabry 6 - Viene scelto a sorpresa e se la cava abbastanza bene da falso 9. Dà profondità alla manovra, va vicino al gol nella ripresa, anche se calcia giusto un paio di volte verso la porta. Dall'88' Muller s.v.