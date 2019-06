Le pagelle della Germania U21 - Nubel non convince, bene Waldschmidt

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nubel 5.5 - Alterna interventi prodigiosi ad errori evidenti.

Klostermann 6- In questa circostanza non convince. Non sempre è cauto negli interventi.

Tah 5.5 - Più di una sbavatura in difesa. Non è concentrato nei momenti chiave.

Baumgartl 6 - Sale di tono con il passare dei minuti. Chiude con efficacia in più di una circostanza.

Henrichs 6 - Nel primo tempo spinge con continuità anche se è da rivedere in difesa. Idem nella ripresa.

Eggesten 6 - Prestazione giudiziosa in mezzo al campo. Corre fino alla fine, ma non basta per la vittoria. (dall'83' Koch s.v.- )

Neuhaus 6 - Quantità e qualità in mediana. Dà il suo contributo, ma sono più ombre che luci. (dal 58' Serdar 6 - Ci prova con dinamismo e grinta, ma non basta)

Dahoud 6 - Inizio promettente, poi va a sprazzi.

Oztunali 6 - Sulla fascia spinge appena può, luci e ombre. Combattivo e generoso fino alla fine.

Waldschmidt 6.5 - Continua il suo Europeo magico: splendido rete e sono già cinque. Sta cogliendo al massimo l'occasione avuta.

Richter 5.5 - Prima parte di gara non sempre ficcante. Ancor meno continuo nella ripresa. (dal 56' Amiri 5.5- Fase calante della gara, non lascia il segno).