Le pagelle della Germania - Waldschmidt e Amiri sugli scudi

Nubel 6.5 - Due reti subite, ma la sensazione è che la parata su Puscas a fine primo tempo valga qualcosa in più.

Klostermann 6 - Nel primo tempo va a sprazzi, molto meglio nella ripresa.

Tah 6 - Cose interessanti in fase di rilancio dell'azione, sorpreso come tutti gli altri in occasione del gol di Puscas.

Baumgartl 5.5 - Partita tosta, sbaglia in occasione del rigore, migliore come gli altri nella ripresa.

Mittelstadt 6 - Dinamismo sulla fascia, qualche sbavatura in fase di non possesso, ma non molla fino alla fine.

Neuhaus 6 - Senza infamia e senza lode in mezzo al campo. (dal 79' Nmecha 6 - Sbaglia un gol, ma il suo ingresso cambia la gara)

Eggestein 6 - Fatica tanto nel primo tempo, un po' meglio nella ripresa. (dall'88' Maier s.v. - )

Dahoud 6 - Bravo e caparbio in più di una circostanza, abile in entrambe le fasi. (dal 90' Koch s.v.- )

Oztunali 5.5 - Corsa e poco più. In attacco le idee latitano nel primo tempo, qualcosa meglio nella ripresa.

Amiri 7 - Apre e chiude le marcature per la Germania, va a sprazzi, ma quando si accende crea sempre un pericolo.

Waldschmidt 7.5 - L'uomo più in forma della Germania: sette reti come Berg, una doppietta decisiva. Può far ancora meglio.