Le pagelle della Grecia - Bouchalakis diventa portiere, mai pericolosi

Italia-Grecia 2-0

Fonte: Dall'inviato allo Stadio Olimpico, Roma

© foto di www.imagephotoagency.it

Paschalakis 6 - Nel primo tempo l'Italia non calcia mai in porta. Si fra trovare pronto sul colpo di testa di Immobile a inizio ripresa, mentre viene spiazzato da Jorginho dagli undici metri. Non ha grosse responsabilità sul 2-0 di Bernardeschi, il cui tiro viene deviato all'angolino da un suo compagno. Bella la parata finale su Insigne.

Bakakis 5 - Fino all'intervallo contiene bene il duo Spinazzola-Insigne, che poi prende il sopravvento sulla corsia sinistra azzurra. L'azione del rigore nasce proprio da quella fascia.

Chatzidiakos 5 - Mura, e devia in corner, il tiro di Immobile nel primo tempo. Rispetto al suo compagno di reparto è meno sicuro.

Siovas 5,5 - Domina sulle palle alte. Irruento e deciso nei contrasti.

Stafylidis 6 - Ha tenuto bene Chiesa, frenato anche da un problema fisico. Sempre posizionato alla grande, non è un caso che sia il capitano. Soffre di più l'ingresso in campo di Bernardeschi.

Zeca 5,5 - Corre tanto e fa un paio di strappi in avanti. Non viene mai accompagnato dalle maglie bianche (dal 78 Mantalos s.v.)

Kourbelis 6 - Si piazza davanti la difesa e non si schioda mai. Fa bene da schermo, tanto che l'Italia non passa quasi mai per vie centrali.

Bouchalakis 5 - Si reinventa portiere al 61' parando con il braccio il tiro di Insigne e causa quindi il (netto) rigore per l'1-0 dell'Italia (dal 74' Giannoulis 5 - Lascia troppo spazio a Bernardeschi per calciare per il 2-0: poi è sfortunato e devia la palla all'angolino.)

Bakasetas 5 - Gara complicata per il centravanti greco, con la sua squadra in campo con un atteggiamento rinunciatario fin da subito. Ha solo un'opportunità, ghiotta, per battere a rete ma la spreca: dall'altezza del dischetto di rigore, con la palla a mezza altezza, la colpisce male e fa nascere un campanile facile per Donnarumma.

Limnios 5,5 - Oltre lo spunto nel secondo tempo, per il gol sbagliato di Kouloris, poco altro in fase offensiva: tanto lavoro sporco per il resto della gara.

Koulouris 5 - Sua la grande opportunità a inizio gara, su cui Donnarumma si supera. L'altra grande palla gol della Grecia capita sempre sui suoi piedi, ma è impreciso anche in quest'occasione (dal 67' Donis 5 - Non incide:)