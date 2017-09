Le pagelle della Lazio - Murgia golden boy, ancora decisivo Immobile

Vitesse-Lazio 2-3

© foto di Insidefoto/Image Sport

Strakosha 5,5 - Subisce due reti in fotocopia e ha poche colpe in entrambe le circostanze. Nella ripresa è attento nel deviare in angolo un pericoloso sinistro di Matavz;

Bastos 6 - Si perde Matavz nell'1-0. Si riscatta in seguito dimostrandosi roccioso e affidabile;

De Vrij 6,5 - Non era al meglio per un attacco influenzale, ma Inzaghi non ci ha voluto rinunciare e a fine partita tutti hanno capito il motivo. Puntuale nelle chiusure, è elegante in fase di impostazione e ha il carattere giusto per guidare i suoi compagni;

Luiz Felipe 5,5 - Non benissimo al suo esordio da titolare con la Lazio. Inizia con personalità, poi prende un cartellino giallo e sbanda mentalmente. In occasione dell'1-0 si lascia superare troppo facilmente da Rashica (dal 46' Immobile 7 - Quarto gol in cinque giorni. È ancora una volta decisivo dopo la tripletta col Milan. È sua la verticalizzazione che permette a Murgia di siglare il 2-3);

Marusic 5,5 - Ha sulle spalle la responsabilità della rete di Linssen, che lo anticipa nettamente. Per il resto gioca una gara ordinata;

Parolo 7,5 - È ovunque. Pressa, raddoppia e copre in fase di non possesso, costruisce e si inserisce in fase offensiva. Il gol è la ciliegina sulla torta di una grande partita;

Di Gennaro 6 - Anche per lui si tratta dell'esordio con la maglia della Lazio. Fatica nelle prime battute, poi prende coraggio e comincia a toccare sempre più palloni. Logico che ancora deve trovare la condizione migliore (dal 62' Milinkovic 6 - Merita la sufficienza, ma da lui tutti si aspettano sempre la giocata da fuoriclasse, non il compitino);

Murgia 7,5 - Quasi un mese dopo il gol vittoria contro la Juventus in Supercoppa, è ancora decisivo nel finale di un match. Ha il merito di non darsi mai per vinto e meriterebbe di giocare con più continuità anche in campionato. La sua terza rete è un mix di tecnica, tempo d'inserimento e intelligenza calcistica;

Lukaku 5,5 - Nel 3-5-2 fa il suo, trovando con costanza il fondo per il cross. Nella ripresa poi Inzaghi lo arretra come difensore sinistro in una difesa a 4 e delude. Spesso fuori posizione, non prende mai Rashica: costringe il tecnico a sostituirlo (dal 65' Lulic 6 - Entra in un momento delicato. Il suo ingresso dà fiducia a tutti i suoi compagni);

Luis Alberto 6,5 - Conferma il suo eccellente stato di forma. Si muove tantissimo, non dà punti di riferimento e fa quello che vuole. Ma oltre a questo è anche duttile tatticamente: inizia come seconda punta, passa prima trequartista, poi regista e chiude come intermedio sinistro. Dopo un anno di ambientamento si è definitivamente preso la Lazio;

Caicedo 6,5 - Non molla di un centimetro, va sempre in pressione sul primo portatore di palla avversario. Lavora molto per la squadra, sia con i movimenti che con le sponde. Decisiva quella di tacco per il 2-2 di Immobile;

All.: S.Inzaghi 7 - Ha ragione lui, ancora una volta. Coraggioso nel sostituire 7 pedine rispetto alla gara col Milan, capisce di dover cambiare modulo alla fine del primo tempo. Il gol decisivo lo segna Murgia, da sempre un suo pupillo;