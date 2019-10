Le pagelle della Lokomotiv - Miranchuk illude, Idowu anello debole

Risultato finale: Juventus-Lokomotiv Mosca 2-1

© foto di www.imagephotoagency.it

Guilherme 5,5 - Attento quando la Juventus calcia verso la sua porta. E’ l’assistman per il gol di Miranchuk. Incolpevole sul primo gol di Dybala, potrebbe far meglio sulla respinta su Alex Sandro prima del tap in della Joya.

Ignatyev 6 - Non sempre è preciso su Matuidi ma comunque prestazione di contenimento.

Murilo 6 - In distinta è centrocampista davanti alla retroguardia. Di fatto è un difensore aggiunto nel 5-3-1-1 di Semin e disputa una buona prestazione.

Corluka 6,5 - Preciso in coppia con Howedes, segue Cristiano con grande lucidità insieme ad altri compagni di squadra.

Howedes 6 - Grande ex di serata, non sbaglia un intervento di testa all’interno dell’area di rigore. Unica sbavatura sul 2-1 di Dybala.

Idowu 5 - Una serata decisamente storta. Concede sempre il cross a Cuadrado che lo attacca spesso. Tante sbavature, una su tutte quando perde Dybala per il 2-1.

Krychowiak 6,5 - Gioca spesso sull’altro numero 7 della serata: Cristiano Ronaldo. Gli lascia poco spazio per agire (Dall’83’ Kolomeytsev sv).

Barinov 5,5 - Perde due palloni sanguinosi in avvio che sarebbero potuti costare caro ai suoi. Lascia troppo spazio alla conclusione di Alex Sandro da cui nasce la rete del 2-1 di Dybala.

Joao Mario 6,5 - Sua la conclusione che chiama Szczesny alla respinta e da cui nasce il gol di Miranchuk. Sempre pericoloso con la sua rapidità. Si guadagna molti calci di punizione per far respirare i suoi.

Miranchuk 6,5 - Taglia spesso dentro al campo per andare in appoggio a Eder. Si costruisce il gol del vantaggio con una bell’azione in velocità e con un senso del gol da grande giocatore di qualità qual è.

Eder 6 - Si divincola fra le maglie difensive bianconere, prova a far salire la squadra senza però creare pericoli a Szczesny.