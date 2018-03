Le pagelle della Lokomotiv Mosca - Eder annullato, Lysov disastroso

Atletico Madrid-Lokomotiv Mosca 3-0

Guilherme 5 - Pasticcia un paio di volte, sbagliando un dribbling rischiando tantissimo e poi anche un rinvio. Inutile la prodezza su Griezmann prima della ribattuta vincente di Diego Costa in occasione della rete del 2-0.

Ignatyev 5 - Dal suo lato l'Atletico sfonda spesso e volentieri. Non riesce a trovare punti di riferimento contro la coppia Saul-Koke. Poi esce per infortunio in apertura di ripresa. Dal 53' Lysov 4,5 - Entra e le cose vanno peggio. La rete del 3-0, quella che forse chiude il discorso-qualificazione, ce l'ha lui sulla coscienza, per aver perso un pallone sanguinoso sulla trequarti. Disastroso.

Kverkvelia 5 - Tarda nella chiusura su Saul nel primo tempo, concedendo così il gol dell'1-0. Errore che pesa e che rende meno utili le buone chiusure effettuate successivamente.

Corluka 5,5 - Va in difficoltà qusndo Griezmann si inserisce, non riesce a tenerlo. Sulle palle alte però non lo batte nessuno.

Rybus 6 - Uno dei migliori della Lokomotiv. Corre tanto sulla corsia, prova a fare entrambe le fasi garantendo sempre un'opzione anche in attacco.

Anton Miranchuk 5 - Completamente sottotono la sua prestazione. Tocca pochi palloni, risultando inutile anche in fase di non possesso. Dal 72' Kolomeytsev s.v.

Denisov 5,5 - Prova sia ad interdire che a costruire qualcosa, e per un po' a tratti ci riesce pure. Nella ripresa però perde il duello a centrocampo con gli avversari.

Pejcinovic 5,5 - Si dedica soprattutto alla copertura, andando spesso ad affiancare i centrali per costituire una difesa a tre.

Fernandes 5 - Impreciso, poco concentrato, superficiale. Prestazione negativa per l'esterno della Lokomotiv stasera.

Aleksei Miranchuk 5,5 - E' uno di quelli che si muove di più là davanti, mostrando almeno un pizzico di intraprendenza, senza però trovare mai il bandolo della matassa.

Eder 5 - Viene completamente annullato dai due centrali