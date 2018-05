Le pagelle della Real Sociedad - Navas troppo duro, bene Willian José

Barcellona-Real Sociedad 1-0

Moyà 6 - Viene battuto soltanto dalla magia di Coutinho, poi risponde sempre presente quando viene chiamato in causa.

Elustondo 5,5 - Da quel lato il Barcellona attacca di più e lui va in difficoltà. Ci sono Iniesta e Coutinho che non gli rendono la vita facile. Dal 71' Odriozola s.v.

Raul Navas 5 - Troppo disattento, entra spesso in ritardo. Una volta in maniera durissima su Dembelé, rischiando di fargli davvero male. Da lì in avanti colleziona bordate di fischi.

Llorente 5,5 - Quando gli esterni tagliano al centro non riesce ad occupare bene l'area. Meglio nel primo tempo che nella ripresa.

De la Bella 6 - La sua spinta sulla fascia non manca mai, fino alla fine. Non perfetto però tecnicamente.

Illaramendi 5 - Dovrebbe essere in cabina di regia a dettare i tempo invece viene messo in mezzo dal centrocampo del Barcellona.

Zurutuza 6 - Meglio del compagno, corre di più e si sacrifica in fase d'interdizione. Sufficiente. Dall'89' Xabi Prieto s.v.

Januzaj 5,5 - Comincia abbastanza bene, poi però si vede sempre meno in campo. Pericoloso in un'occasione nel primo tempo. Dal 63' Canales 6 - Entra bene, crea qualche pericolo sulla fascia.

Juanmi 5,5 - Gioca sulla trequarti ma non trova mai le giuste misure. Qualche buona combinazione coi compagni, poi poco altro.

Oyarzabal 6 - Il talento c'è e lo fa vedere. Pimpante, anche se a tratti. Prestazione comunque positiva.

Willian José 6,5 - Il più intraprendente, quello che lotta su ogni pallone e va vicino al gol più volte. Il nome da cui ripartire è sicuramente il suo.