Le pagelle della Real Sociedad - Odegaard sontuoso, male Llorente

Remiro 6,5 - Ha tenuto in piedi il risultato anche in momenti difficili, buona gara dell'ex Bilbao.

Zaldua 6,5 - Partita solidissima, sia in fase di spinta che di ripiegamento in un ruolo non suo.



Llorente 4,5 - I due gol subiti dalla Real sono nati da due suoi errori abbastanza grossolani: partita da dimenticare.

Guevara 6 - Sicuro, calmo e tranquillo. Non patisce il timore verso l'attacco catalano.

Monreal 6,5 - Un Nacho così sarebbe servito non poco all'Arsenal. Entra in tutte le azioni dei gol, e si fa anche male per esultare assieme ad Oyarzabal.

Zubeldia 6 - Copre bene in mediana, soffrendo un po' ma comunque disimpegnandosi abbastanza bene.

Portu 5 - Parte bene, ma poi si perde e lascia il campo agli inizi del secondo tempo.

Dal 58' Januzaj 6 - Dribbla, salta e crossa su tutta la linea. Pericoloso ogni qual volta tocca palla.

Odegaard 6,5 - Uomo in più: regista, trequartista, esterno, fa tutto lui. Vuole tornare al Real Madrid a fine anno, le prestazioni lo dimostrano.

Merino 6,5 - Si è ritrovato ad Anoeta dopo gli anni opachi a Dortmund e Newcastle. Regista vero, viene anche osservato da Xabi Alonso quest'oggi.

Oyarzabal 6,5 - Un gol su rigore e un anti-assist per Nacho Monreal. Calciatore maturo per grandi palcoscenici.

Dall'84' Barrenetxea sv -



Isak 6,5 - Fa maluccio fine al gol, poi approfitta dell'errore di Ter Stegen per siglare il momentaneo pari.

Dal 66' William José 5 - Si divora il gol del 3-2, sbagliando a tu per tu con Ter Stegen e tirando addosso a Piqué.