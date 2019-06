Le pagelle della Romania - Coman cambia la gara, bene Hagi e Radu

© foto di Federico De Luca

Radu 7.5 - Nulla può sulle due reti subite, ma contiamo almeno quattro interventi prodigiosi. L'Inter può riportarlo alla base come vice Handanovic.

Manea 6.5 - Buona gara soprattutto nel primo tempo: ordinato e attento. Nel finale si esalta come tutti i compagni

Nedelcearu 6.5 - Parte con una disattenzione, poi sale di ritmo e non sbaglia praticamente nulla.

Pascanu 6.5 - Se la cava con Calwert Lewin e compagni, cresce nella seconda parte di match. Piccola disattenzione nel finale.

Stefan 6 - Dinamismo sulla fascia, qualche sbavatura in fase di non possesso, ma non molla fino alla fine.

Baluta 6.5 - Tanta grinta e corsa in mezzo al campo. Vince il duello con i dirimpettai inglesi.

Cicaldau 6.5 - Con Baluta e Man forma un centrocampo davvero interessante, di lotta e di governo.

Man 6.5 - Bravo e caparbio in più di una circostanza, abile in entrambe le fasi.

Hagi 6.5 - Prova intelligente sulla trequarti, buone trame e gran corsa. E ovviamente anche il gol. /dall'87' Nedelcu s.v. - )

Ivan 5.5 - Si mangia due gol nel primo tempo, convince poco anche nella ripresa. (dal 62' Coman 7.5 - Due gol di pregevole fattura e un rigore procurato. What's else?)

Puscas 6.5 - Freddo dal distacco, da solo mette in apprensione la difesa avversaria. Prosegue nel suo processo di crescita.