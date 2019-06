Le pagelle della Serbia U21 - Disastro, non basta super-Radunovic

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Radunovic 7 - Non ci fosse stato lui, probabilmente il raddoppio (e anche qualcosa in più) dell'Austria sarebbe arrivato molto prima. Miracoloso in almeno tre circostanze, spettacolare la doppia parata su Wolf nel secondo tempo.

Gajic 5,5 - Prova ad attaccare fin dai primi minuti, spinge costantemente. Ma in difesa soffre le incursioni degli austriaci.

Milenkovic 5,5 - Comincia abbastanza bene, con un paio di chiusure importanti. Ma col passare dei minuti cala l'attenzione a aumenta il nervosismo.

Jovanovic 5 - Non una partita completamente da dimenticare prima l'episodio che determina il secondo tempo: fallo duro su Wolf, praticamente da ultimo uomo, e così lascia in dieci i suoi per più di venti minuti.

Bogosavac 5 - Ha più di un problema con le corse di Horvath. Fa fatica a contenerlo e infatti è proprio il numero 21 austriaco l'mvp della partita.

Lukic 5 - Tocca la palla troppe volte prima di fare una giocata. Lontano da ciò che abbiamo cominciato ad ammirare in Italia, non è in serata.

Masovic 5 - L'approccio è di quelli da dimenticare. Perde subito un paio di palloni sanguinosi, mostra palesi difficoltà a far filtrare i passaggi e finisce così per far danni. Dal 57' Racic 5,5 - Troppo macchinoso anche lui, non impatta bene.

Pantic 5 - Grande tecnica, ma quando è fine a se stessa serve a poco. Tanto fumo, ma l'arrosto è davvero poco. Dal 58' Randelovic 5,5 - Prova a dare maggiore profondità, ma la sua corsa non basta.

Zivkovic 6 - Generoso nei ripiegamenti, fondamentale quello del primo tempo su Wolf. Non si risparmia, tra i meno negativi della disastrosa serata serba.

Jovic 5 - Stecca anche lui. Una traversa con bell'avvitamento annesso, ma null'altro. Le aspettative erano alte, completamente svanita nella sua impalpabilità.

Radonjic 5 - Facilità di corsa e piede buono. Il talento non manca, ma la sua intraprendenza stasera è limitata. Troppo individualista.