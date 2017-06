Le pagelle della Serbia U21 - Lukic tra i pochi a salvarsi, disastro Djurdjevic

Risultato finale: Serbia U21-Spagna U21 0-1

Manojlovic 6,5 - In qualche occasione tiene in vita la Serbia, da applausi la grande parata nel finale su Borja Mayoral.

Filipovic 5,5 - Soffre qualche amnesia specie nel primo tempo quando si perde a turno Gaya e Oyarzabal, prova a migliore nella ripresa.

Jovanovic 5,5 - Prova a non affondare nella fragile difesa serba, va a rattoppare i danni del compagni di reparto ma non eccelle.

Veljkovic 4,5 - In apertura di partita si divora una rete praticamente già fatta a porta sguarnita, poi commette una serie di errori ingenui in serie.

Antonov 5 - Non è una serata facile per il terzino serbo, ha davanti un Odriozola in forma super che lo supera in tutti i modi possibili.

Lukic 6 - Uno dei pochi a salvarsi questa sera, prova a dare il via alla manovra della Serbia ed è l'uomo con più gamba anche nel finale. Dal 87' Plavsic sv

Maksimovic 5 - Perde in malo modo il duello con Soler, non riesce mai ad arginare le idee ed i movimenti dello spagnolo.

Gacinovic 5 - Doveva essere uno degli uomini in più per Lalatovic ma si spegne fin dall'inizio, viene anche poco chiamato in causa dai compagni.

Radonjic 6 - Nel primo tempo è molto attivo sulla fascia sinistra spedendo anche qualche buon traversone al centro, con l'espulsione di Djurdjevic è costretto ad indietreggiare. Dal 72' Ristic 6 - Prova a dare la scossa senza però mettere più di tanto in apprensione la difesa spagnola.

Djurdjevic 4,5 - Comincia bene come tutta la Serbia, si muove su tutto il fronte d'attacco ma si divora una bella occasione sbagliando la misura del passaggio per Zivkovic. Dopo il vantaggio della Spagna colpisce con una gomitata Merino venendo espulso dopo nemmeno un tempo.

Zivkovic 5,5 - I suoi calci piazzati sono sempre un pericolo per la difesa spagnola, gli manca però la giocata giusta per spaccare la partita.