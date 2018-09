Le pagelle della Spagna - Asensio, che show. Carvajal un fattore

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

De Gea 6 - E' praticamente uno spettatore non pagante. Anche quando la Croazia è pericolosa, lo salvano i difensori sporcando i tiri. E per lui le parate sono facili facili.

Carvajal 7 - Comincia con qualche difficoltà difensiva, poi la partita si mette sul binario giusto e da lì diventa un fattore in fase offensiva. Sempre pronto a scattare in profondità e permettere il cambio di gioco alla Spagna. Delizioso l'assist d'esterno per il gol di Saul, il momento-chiave della gara. Dal 75' Azpilicueta s.v.

Nacho 6 - Non ha tanto da intervenire, partecipa al possesso spagnolo e solo in apertura di primo tempo deve sudare la maglia con qualche copertura.

Ramos 7 - Il solito leader. E' il primo regista della squadra, tocca una miriade di palloni. Di testa, invece, uno solo. E tanto basta per esibirsi nel suo cavallo di battaglia e battere Kalinic sugli sviluppi di un corner.

Gayà 6,5 - Esordire con un 6-0 è il sogno di tutti. Specie se dai buone sensazioni anche tu e partecipi al compimento di un gran bel risultato. Tanta corsa per il terzino del Valencia, che spesso arriva sul fondo a crossare.

Saul 7 - E' lui a sbloccare il match con un bellissimo terzo tempo in area su cross di Carvajal. Si inserisce sempre coi tempi giusti, il gol è soltanto una delle tante circostanze in cui lo fa. Ottima prova. Dal 65' Thiago Alcantara 6,5 - Mette lo zampino nella rete del 6-0 e sfiora la gioia personale con un bel destro da fuori.

Busquets 6 - Comincia malino, con un paio di errori, di cui uno anche abbastanza grave. Poi torna ad essere il solito dispensatore di palloni, l'uomo d'equilibrio di questa Spagna. Come fa nel Barcellona. Dal 59' Rodri 6 - Entra con la mentalità giusta e partecipa con frequenza al possesso.

Ceballos 6,5 - La giovane Spagna che funziona. Ne è l'esempio, perché nonostante l'esperienza nulla in nazionale già agisce con grande personalità, regalando diverse giocate di spessore.

Asensio 8 - Un gol, una traversa che ha procurato l'autogol di Kalinic e poi tre assist. Il mattatore della serata è lui, il numero 20, che col suo mancino delizia la platea per novanta minuti. E' poderoso, come sulla rete del 2-0 e su quella del 3-0. E non si ferma mai. Numeri migliori dei suoi, in una sola partita, li hanno avuti soltanto i campioni, tipo Raul contro l'Austria nel 1999. Uno show.

Rodrigo 7 - La chance è ghiotta e non la lascia sfuggire. L'attaccante del Valencia sfoggia tutte le sue doti al centro dell'attacco, come la capacità di partecipazione alla manovra e gli inserimenti nello spazio. Da uno di questi arriva anche il suo gol.

Isco 7 - Forma un ottimo asse con Gayà e Ceballos, spesso viene in mezzo al campo per sfruttare la sua qualità di palleggio. Poi, quando va in mezzo all'area invece, riceve da Asensio, manda al bar Rog con una finta di corpo e col destro batte Kalinic, mettendo anche la sua firma su questo 6-0.