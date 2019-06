Le pagelle della Spagna - Ceballos ispirato, Fornals decisivo

© foto di J.M.Colomo

Sivera 6 - Non perfetto in alcune circostanze, ma alla fine non combina grossi guai.

Aguirregabiria 5.5 - Si tiene bloccato dietro e spinge poco in fase offensiva.

Vallejo 6.5 - Parte con una disattenzione, poi sale di ritmo e non sbaglia praticamente nulla.

Meré 6.5 - Se la cava con Lukebakio e compagni, cresce nella seconda parte di match.

Firpo 6 - Dinamismo sulla fascia, qualche sbavatura in fase di non possesso, ma non molla fino alla fine.

Soler 5 - Non riesce a prendere in mano la Spagna. Pochi inserimenti degni di nota. Fuori dopo un tempo con tante ombre. (dal 46' Fornals 6.5 - Con Ceballos è il migliore in campo e il gol alla fine potrebbe essere pesantissimo. )

Ceballos 7 - Livello superiore, classe sopraffina, sfortunato al tiro, ma diventerà punto di riferimento per la Spagna negli anni a seguire.

Merino 6 - A corrente alternata, ma ha il merito di essere bravo e caparbio in occasione del pareggio.

Olmo 6.5 - Prova intelligente sulla trequarti, buone trame e gran corsa. E ovviamente anche il gol.

Oyarzabal 5.5 Prima ora di gioco a livello discretto: corre, fa da sponda, poi cala vistosamente. (dal 69' Pedraza 5.5 - Senza infamia e senza lode. )

Mayoral 6 - A corrente alternata, non lascia il segno. (dal 69' Mir 6 - Dà il suo contributo nell'assalto finale).