Le pagelle della Spagna - Disastro Jonny, Ramos croce e delizia

Risultato finale: Spagna-Inghilterra 2-3

© foto di J.M.Colomo

De Gea 5,5 - Bucato dai tre contropiedi letali dell'Inghilterra nella prima frazione: difficile far meglio sul siluro di Sterling, così come sul destro da due passi di Rashford e sul tris definitivo dell'esterno del City. L'intervallo è uno spartiacque: inoperoso nella ripresa.

Jonny 4,5 - Non premia la fiducia di Luis Enrique e si fa tradire dall'irrequietezza nelle fasi decisive della gara. Colpevolmente in ritardo sulla diagonale che dovrebbe contenere (nelle intenzioni) lo scatto di Rashford, che gli sfreccia a lato e buca De Gea con un destro secco.

Nacho 5,5 - Sorpreso dall'imbucata di Rashford per Sterling nell'offensiva che apre le danze di una serata pirotecnica. Qualche buon rammendo in tandem con Ramos, ma nemmeno lui è esente dalle amnesie difensive della Spagna, specie nei primi quarantacinque.

Ramos 6 - Quasi tutto il repertorio del capitano dei Blancos in una sola gara: tradisce un paio di scricchiolii, come sul filtrante di Kane per Sterling, è però leader nelle fasi più spinose. Non poteva mancare il sigillo di testa, marchio di fabbrica, che non basta però ad evitare la sconfitta.

Marcos Alonso 5 - Imperdonabile il ripiegamento tardivo su Sterling. Salva la faccia con i soliti colpi in proiezione offensiva, ma le indecisioni in contenimento sono decisive per il trionfo dei Tre Leoni.

Thiago Alcantara 5,5 - Incanta la platea con un paio di virtuosismi accompagnati dalle ovazioni del pubblico di casa. Giocate fini a sé stesse che pesano poco o nulla nell'economia della gara: ci prova nel finale con un radente che termina a lato.

Busquets 5 - L'equilibratore per eccellenza della truppa si lascia sprofondare troppo facilmente nella prima metà. Schermo difettoso, sgretolato dalla ripartenze fulminee di Sterling e soci.

Saul 5,5 - Coinvolto (e inghiottito) nella clamorosa débacle corale della prima frazione. Poche incursioni, e inefficaci. Poco dopo l'intervallo prova a scuotere i suoi con una volée che non gli riesce. Rientra alla base al cinquantaseiesimo. (Dal 56' Alcacer 6,5 - Impiega una manciata di secondi a segnare. Fosse partito titolare...).

Aspas 5 - Non s'intende mai con Rodrigo e Asensio. Reso inoffensivo sulla destra dall'accortezza in copertura di Chilwell, non fornisce alcun apporto ad una Spagna troppo brutta per essere vera nei primi quarantacinque. Venti secondi dopo la sua uscita dal campo la truppa di Luis Enrique la riapre. (Dal 57' Ceballos 5,5 - Impatto lieve sulla gara e giallo rimediato allo scadere per un intervento illecito su Rashford).

Rodrigo 5 - Isolato oltremisura nel primo tempo monopolizzato dagli inglesi. Protagonista in un episodio (potenzialmente) chiave nella ripresa: soffia palla a Pickford, che lo travolge. Marciniak comanda semplice corner per La Roja, tra le proteste feroci degli spagnoli. (Dal 73' Morata 5,5 - Una carambola per poco non lo premia, ma il suo tocco fortunoso si smorza a lato).

Asensio 6,5 - Il più in palla per distacco del tridente offensivo. Prestazione in crescendo: serve l'assist dalla bandierina a Paco Alcacer, nel forcing finale non pesca il jolly per un soffio, con un mancino che lambisce il palo e va sul fondo.