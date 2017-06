Le pagelle della Spagna U21 - Geniale Asensio, pungente Deulofeu

Risultato finale: Portogallo U21-Spagna U21 1-3

© foto di J.M.Colomo

Kepa 6 - Non può far nulla in occasione del super gol di Bruma, disattento in una sola occasione ma per sua fortuna rimedia.

Bellerin 6,5 - Lo trovi in ogni zona della fascia destra, chiude su Podence e un secondo dopo lo ritrovi nell'altra area a calciare verso la porta di Varela.

Mere 5,5 - Leggermente in affanno quando Podence prova a giocare negli spazi stretti, viene comunque aiutato dal compagno Vallejo.

Vallejo 6,5 - Stravince il duello con l'avversario Guedes, annulla l'attaccante del PSG riuscendo a non farlo mai calciare verso la porta.

Jonny 6 - Ingaggia una bella sfida con Joao Cancelo, bravo diverse volte a chiudere sul terzino del Valencia senza disdegnare qualche ripartenza.

Saul 6,5 - Una giocata in occasione del gol che vale il prezzo del biglietto, con grande facilità fa secchi in dribbling prima Neves e poi Semedo. Cala leggermente nella seconda frazione.

Llorente 6 - Diga davanti alla difesa spagnola, accorcia a prendersi la palla e cominciare l'azione. Centrocampista già maturo tatticamente.

Ceballos 5,5 - Qualche errore di troppo mina la sua prestazione, nervoso anche per le poche giocate imbeccate e commette un brutto fallo su Renato Sanches.

Deulofeu 6,5 - Si accende ad intermittenza soprattutto nel primo tempo, lo fa definitivamente quando spacca la partita servendo Sandro per il momentaneo raddoppio. Dal 82' Suarez sv

Sandro 6,5 - Prende le misure della porta nel primo tempo, nel secondo non perdona quando sfrutta l'assist di Deulofeu attaccando da attaccante vero lo spazio. Dal 75' Williams 6,5 - Nel finale sfrutta la sua maggior qualità, la velocità, punendo in contropiede per la terza volta la difesa del Portogallo.

Asensio 7 - Non segna ma è il migliore della Spagna senza alcun dubbio. Detta i tempi della manovra spagnola, parte largo per poi accentrarsi aprendo così con facilità la retroguardia portoghese. L'intervento di Edgar Lè gli nega la gioia del gol. Dal 90' Merino sv