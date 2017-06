Le pagelle della Spagna U21 - Straripante Odriozola, colpi di genio di Soler

Risultato finale: Serbia U21-Spagna U21 0-1

© foto di J.M.Colomo

Lopez 6 - Viene chiamato in causa soltanto una volta e risponde presente sul gran tiro dalla distanza di Zivkovic.

Odriozola 7 - Una grandissima prova per il terzino spagnolo che fa su e giù sulla fascia lasciando partire traversoni in gran quantità, suo l'assist per Denis Suarez.

Gonzalez 6 - E' il regista arretrato della manovra spagnola, l'azione comincia da lui e dialoga bene soprattutto con Soler.

Merino 5,5 - Subisce la gomitata di Djurdjevic che vale l'espulsione per il serbo ma fino a quel momento soffre la fisicità dell'ex Palermo.

Gaya 6 - La Spagna predilige il gioco sulla fascia di destra e quindi si mette poco in luce, perfetto però in fase difensiva.

Hernandez 6 - L'unico uomo a fare legna in mezzo al campo, contrasta bene i centrocampisti avversari ed arrivare sempre primo sui palloni vaganti.

Soler 7 - Altro elemento dalla classe eccelsa a disposizione di Celades, il giovane centrocampista illumina la manovra disegnando traccianti imprevedibili per i serbi. Peccato per il gol divorato nel primo tempo.

Suarez 7 - La qualità come abbiamo detto non manca nella Spagna ed il centrocampista del Barcellona è uno degli esempi lampanti, a volte si costruisce l'azione da solo ed è anche bravo a capitalizzare il lavoro altrui come in occasione della rete.

Williams 6 - Gli manca sicuramente lo spunto decisivo, è sempre una spina nel fianco per la difesa serba. Sfiora la rete di testa e sbaglia uno stop molto semplice a tu per tu con il portiere.

Mayoral 6 - Centravanti molto generoso questa sera, si abbassa e sgomita con i difensori serbi aprendo varchi interessanti per i compagni.

Oyarzabal 5 - Quasi l'oggetto misterioso della Spagna, non si accende mai ed è completamente fuori dalla manovra.