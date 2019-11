Le pagelle della Stella Rossa - Difesa da incubo, Borjan unica luce

Risultato finale Stella Rossa-Bayern Monaco 0-6

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Borjan 7 - Davvero un paratutto anche se non può far nulla per il passivo così pesante. Mura su Coman, fa il miracolo pure su Goretzka. Poi crolla sugli errori della difesa e si arrende al risultato tennistico.

Gobeljic 5 - Ammirevole il sacrificio di giocare anche in condizioni non ottimali, il risultato non ripaga l'impegno. Coman trova sempre una prateria sulla destra.

Degenek 4.5 - Già non è semplice arginare le incursioni degli avversari, in più ci mette dal suo con il tocco di mano che regala al Bayern il rigore e il raddoppio.

Milunovic 4.5 - Con Lewandowski deve usare le maniere forti. Non riesce mai a fermarlo. Lo salva dal fuorigioco sul tris e affonda nel finale sotto i colpi del polacco.

Rodic 5 - Una serata difficile al cospetto di Coman, che lo fa impazzire. Troppo spesso fuori posizione, colpa sua se Lewandowski è in posizione regolare sul quinto gol.

Canas 5 - Soffre terribilmente la pressione degli avversari in mediana, non riesce a ragionare né a dar logica alla manovra di gioco serba. Confuso e distratto. (Dal 61' Vulic 5.5 - Centrocampista con discrete qualità offensive, non è questa la partita giusta per metterle in mostra).

Petrovic 5 - Fuori tempo il più delle volte, commette molti falli nel tentativo di fermare le avanzate dei tedeschi. La diga a centrocampo crolla ben presto. (Dal 77' Ivanic s.v.).

Vukanovic 5.5 - Può vantarsi di aver avuto l'unica occasione pericolosa della partita per la Stella Rossa. Conclusione forte ma non precisa per il gol della bandiera.

Marin 5.5 - Il più intraprendente dei suoi, quantomeno prova a inventare delle soluzioni per inserirsi. Non lo fa bene e non riesce mai a pescare il jolly al momento giusto.

Garcia 5.5 - Non si risparmia in corsa e tenacia ma non basta per dare qualcosa in più alla manovra offensiva dei serbi. Davanti a lui c'è il muro di Goretzka. (Dal 69' Pankov 5.5 - Un difensore in più per non peggiorare l'imbarcata. Non è sufficiente).

Boakye 4.5 - Quasi impossibile dire se sia o meno sceso in campo, perché risulta invisibile per tutta la partita. Non tocca un pallone, servito male dai compagni.