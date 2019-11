Le pagelle della Stella Rossa - Difesa disastrosa, Pavkok sprecone

Risultato finale Stella Rossa-Tottenham 0-4

Borjan 5.5 - Non ha particolari responsabilità sui gol incassati, forse è poco reattivo sulla quarta rete. Si trova spesso faccia a faccia con gli attaccanti avversari.

Gobeljic 5.5 - Dalla sua parte c'è Son e lui passa una serataccia. Cerca di contenerlo, senza riuscire a proporsi sulla fascia. Esce prima del crollo. (Dal 46' Jardel 5 - La doppietta di Son arriva quando c'è lui a presidiare la corsia. Lo lascia infilare con facilità).

Milunovic 5 - Ingaggia un duello fisico con Kane ma ne esce sconfitto. Non limita l'attaccante e gli concede tanto spazio per costruire. Sempre fuori posizione.

Degenek 5 - Gli avversari sono di livello, lui però non ne azzecca una. In ritardo negli anticipi, impreciso nelle chiusure. Gli attaccanti lo superano troppo spesso.

Rodi 5 - Le sgroppate di Lo Celso lo mandano costantemente in difficoltà, non sa come arginarlo. Cerca di fare il possibile, in fase di copertura.

Jovancic 5 - Cerca giocate troppo complicate anziché amministrare la manovra a centrocampo. Dovrebbe dettare i tempi ma non trova mai il ritmo giusto. (Dal 62' Canas 5 - Sfortunato nella deviazione in rete sul quarto gol del Tottenham).

Petrovic 5 - Dovrebbe legare il gioco tra mediana e trequarti, non gli riesce né far filtro né tanto meno a favorire i compagni in avanti. Poco arcigno.

Garcia 5 - Mancano i suggerimenti per Pavkok, poche idee e tanto confuse. Non si intende con gli altri compagni sulla trequarti né riesce a trovare gli spazi. (Dal 68' Baokye 5.5 - Entra per una squadra ultra offensiva. Rientra da un infortunio, stringe i denti e si vede che non è al meglio).

Marin 5 - Quando riesce a partire in velocità fa paura, peccato non gli riesca mai. Troppo evanescente, va in difficoltà con la fisicità dei difensori avversari.

Van La Parra 5.5 - Trova il varco giusto per incunearsi in area e calciare, ma trova la clamorosa deviazione del portiere sul palo. Da lì si spegne e sparisce.

Pavkov 5.5 - Ha una delle occasioni più importanti nel primo tempo, a porta spalancata centra il portiere. Nella ripresa si divora una chance d'oro, sprecando ancora.