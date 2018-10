Le pagelle della Stella Rossa - Difesa horror, Marin-Ebecilio si salvano

Risultato finale PSG-Stella Rossa 6-1

Borjan 6.5 - E' costretto a raccogliere il pallone in fondo alla rete 6 volte, ma senza i suoi interventi la Stella Rossa avrebbe potuto tranquillamente prendere 10 gol.

Stojkovic 4.5 - Il difensore sognerà Neymar per molto tempo: non lo prende mai, è costretto sempre a rincorrerlo e quando non ci riesce lo stende con le cattive rimediando anche il giallo. Una serata da dimenticare in fretta.

Savic 4.5 - Quando gli attaccanti arrivano da tutte le parti non è semplice, lui cerca di fare quel che può mettendoci forza fisica e un po' di mestiere senza ottenere grossi risultati. (Dal 46' Babic 5 - Si piazza in mezzo alla difesa, con lui in campo la Stella Rossa ne prende solo 2 invece dei 4 rimediati nel primo tempo, una magrissima consolazione).

Degenek 5 - La palla che porta al 2-0 parigino passa sotto le sue gambe, un errore non concesso in Champions. Cavani, Mbappe e Neymar sono clienti difficili, lui ne esce frastornato.

Rodic 4.5 - Dalla sua parte gioca Meunier, un osso duro soprattutto quando accelera. Cerca di contenerlo, ma la differenza è fin troppo evidente.

Jovicic 5 - La manovra passa dai suoi piedi, ma non è la partita giusta per farsi notare. Cerca di spezzare il gioco avversario ma non riesce a contenere le avanzate parigine.

Krsticic 5 - Assente, non trova mai il guizzo giusto. Perde troppi palloni, quello che Neymar gli ruba al limite dell'area è da film dell'orrore, ma il brasilano lo grazia.

Marin 6 - E' l'unico a provarci seriamente. Il suo tiro, nonostante arrivi solo a un terzo di ripresa, impegna Areola costringendolo a sporcarsi i guanti. Poi replica, stavolta trovando il gol della bandiera che rende leggermente meno amaro il passivo.

Cusic 5 - Il suo compito sarebbe quello di fornire appoggio all'unico attaccante, ma non ci riesce mai lasciando troppo solo il suo compagno di squadra.

Simic 4.5 - Un tiro, che però finisce alle stelle seppur da buona posizone. E' l'unica nota positiva di una partita vissuta a fare il torello dopo essere stato messo in mezzo dai difensori francesi (Dal 46' Pavkov 5 - Non si fa mai vedere in avanti, l'unica volta in cui si segnala la sua presenza in campo è quando finisce sul taccuino dell'arbitro per un giallo evitabile).

Ben Nabouhane 4.5 - Non si vede quasi mai, lasciato troppo soli dai compagni. Gioca da prima punta anche se non è il suo ruolo, la partita più sbagliata di sempre per chiedergli di incidere. (Dal 73' Ebecilio 6 - Gli bastano pochi secondi per fare la cosa migliore di tutta la partita: stop e apertura per Marin, un assist che vale il gol della bandiera).