Le pagelle della Stella Rossa - Marin errore fatale, Borjan reattivo

Risultato finale: Tottenham-Stella Rossa 5-0.

© foto di Federico De Luca

Borjan 6 - Alcune parate d'istinto salvano la Stella Rossa da un passivo ancor più pesante. Gli attaccanti del Tottenham sono macchine da guerra e lo si nota dopo nemmeno 10' di gioco.

Gobeljic 5,5 - Va inevitabilmente in affanno contro Son, meglio in fase di spinta, anche se la Stella Rossa fatica molto a concretizzare.

Degenek 5 - Al 9' minuto si fa sovrastare da Kane ed è solo l'inizio di una serata molto complicata.

Milunovic 5 - Va in difficoltà nelle chiusure centrali, di fronte ad un Tottenham abilissimo a differenziare le soluzioni offensive.

Rodic 5 - Qualche spunto interessante in termini di spinta sulla fascia, ma nella ripresa il duello con Aurier diventa problematico.

Vulic 5,5 - Costituisce la diga di centrocampo serba, e fornisce più copertura rispetto al compagno Cañas, ma non è comunque abbastanza per limitare adeguatamente la pressione offensiva del Tottenham.

Cañas 5 - Troppo carente nei raddoppi a supporto della difesa quando il Tottenham affonda in particolare con Son. Dal 17' s.t.: Petrovic 5,5 - Non cambia l'inerzia della gara, che nel secondo tempo è ormai saldamente nelle mani dei padroni di casa.

Garcia 5,5 - Si accende solo in rare occasioni, non riuscendo a dare quel contributo di cui la manovra offensiva serba avrebbe bisogno. Peccato per la bella triangolazione con Marin che termina però tra le braccia di Gazzaniga.

Marin 5,5 - L'amnesia che lo porta a regalare il pallone a Ndombele pesa tantissimo sulla Stella Rossa, che incassa il 3-0 ad un minuto dall'intervallo, e macchia una prestazione positiva.

van La Parra 5,5 - Qualche errore di imprecisione, ma dimostra impegno e voglia di lottare anche quando il passivo si fa pesante. Dal 37' s.t.: Vukanovic n.g. - Solo una manciata di minuti in un finale che ormai non ha nulla da dire.

Tomané 5 - Non solo è poco servito, ma viene ben controllato dai centrali del Tottenham che non gli concedono spazi. Dal 17' s.t.: Pavkov 5,5 - Entra in campo con il giusto piglio e fa a sportellate con Sanchez, ma trova pochissime occasioni per rendersi pericoloso.