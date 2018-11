Le pagelle della Stella Rossa - Pavkov fa l'eroe, Degenek è insuperabile

Risultato finale: Stella Rossa - Liverpool 2-0

Borjan 6 - Incredibilmente il portiere serbo-canadese non è chiamato a difendere la sua porta con interventi spettacolari. Risulta comunque efficace, soprattutto nella sicurezza che riesce a trasmettere.

Stojkovic 6,5 - Si presume che sarà una serata di quelle difficili, come all'andata, ed invece riesce tutto sommato a contenere bene Mané. Deve però lasciare in anticipo la contesa a causa di un infortunio. (dal 59' Gobeljic 6 -Si sistema a destra nel suo ruolo naturale, occupandosi di mantenere chiusi gli spazi da quella parte. E lo fa con efficacia).

Savic 7 - Grandissima prova del capitano. Sui palloni aerei non conosce alcun rivale in campo: è letteralmente dominatore. E quando preso in velocità c'è qualche compagno sempre ad aiutarlo. Tira su il muro nel finale.

Degenek 7,5 - Impressionante: Firmino e Mané probabilmente avranno gli incubi, dato che questo difensore australiano di origini serbe da molti sconosciuto è riuscito a tenerli in scacco entrambi da solo. Da lì non si passava oggi.

Rodic 6,5 - Dalla sua parte agisce un certo Momo Salah, possibile spauracchio per molti. Nei primi quarantacinque minuti sembra un giochetto da ragazzi, ma nella ripresa comincia a soffrire un po' di più. Regge comunque.

Jovancic 7 - Primo tempo da prendere ed incorniciare. Prestazione da tuttocampista, si rivela in grado sia di rincorrere chiunque che di impostare e persino di rifinire. Alla lunga si nota meno ma non molla mai.

Krsticic 6,5 - L'ex sampdoriano fa valere la sua esperienza internazionale, guidando molti suoi compagni di squadra. Prezioso nel lavoro sporco, va ad infastidire ogni singolo pallone che passa dalle sue parti finché ha forza. Poi esce. (dal 73' Jovicic 6,5 - La sua tempra si rivela fondamentale negli assalti finali. Esce con aggressività e rimpalla più di un tentativo. Ottimo subentro).

Srnic 6 - Probabilmente il meno brillante tra gli undici titolari della squadra serba. Sempre troppo poco preciso con il pallone, anche se compensa con una partita intera giocata da esterno a tutta fascia.

Marin 7 - Ammonito dopo appena sei minuti, probabilmente non immagina che sarà invece uno dei protagonisti della serata. Perfetto il pallone che sistema sulla testa di Pavkov per il vantaggio. E tanti altri colpi di classe, prima di uscire. (dal 64' Causic 6 -La sua entrata è una scelta piuttosto conservativa di Milojevic, che vuole un trequartista di disturbo. E lui lo fa con sufficienti esiti).

Ben Nabouhane 6,5 - Prova a tutto tondo quella fornita dal calciatore proveniente dalle Isole Comore. Impegna Alisson con una bordata da fuori area nel primo tempo, mentre nella ripresa è prezioso in entrambe le fasi.

Pavkov 8 - Protagonista totale dell'incontro. Sfrutta le sue gigantesche dimensioni per saltare più in alto di tutti sul corner e sbloccare l'incontro prima, e poi per maltrattare Wijnaldum a centrocampo e stendere Alisson. Per il resto tanto lavoro di sponda.