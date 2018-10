Le pagelle della Stella Rossa - Si salva solamente il portiere Borjan

Risultato finale: Liverpool - Stella Rossa 4-0

Borjan 6,5 - Ci mette del suo per tenere la porta chiusa, ma è costretto a capitolare. Una deviazione lo mette fuori gioco sul tiro di Firmino. In occasione della doppietta di Salah, poi, è incolpevole. Cade su Mané, ma prima l'aveva ipnotizzato su rigore.

Stojkovic 4,5 - In assenza di Savic, è lui il capitano. Ci mette dunque più energia del solito, anche se dalla sua parte il Liverpool spinge forte ed arrivano tanti problemi. Sbraccia troppo su Mané e Siebert dà rigore: fischio un po' generoso. Ha ceduto.

Degenek 5 - Non perfetto il suo movimento in marcatura su Firmino, che gli sfugge e - grazie anche a una deviazione - insacca il vantaggio. Nelle successive reti subite è probabilmente il meno colpevole tra tutti.

Babic 4,5 - Compito delicato: sostituisce un leader come Savic. Parte anche benino, aggredendo Salah con decisione. Poi però perde le misure e la sua serata diventa un inferno: quelli in maglia rossa gli sfrecciano accanto.

Gobeljic 5 - Anche lui è in campo a causa dell'emergenza in infermeria. Nel complesso non si disimpegna neanche in maniera così disastrosa, ma ha alcune pesanti responsabilità in occasione di un paio di reti inglesi.

Jovicic 5 - Prova a giocare e cucire il gioco con la maggior pazienza possibile. All'inizio gli riesce, man mano che si va avanti sempre meno. Comincia anzi a perdere qualche pallone pericoloso di troppo, prima di uscire. (dal 75' Causic s.v.)

Krsticic 5,5 - L'ex blucerchiato è uno dei giocatori più esperti in campo, e prova a far valere questa sua condizione. Nella prima mezz'ora è decisamente importante il suo contributo difensivo, ma alla lunga evapora anche lui.

Ben Nabouhane 5 - Nei primi minuti sembra tra i migliori della sua squadra. Quando però i suoi vengono messi spalle al muro dal Liverpool, la sua presenza in ripartenza sarebbe stata preziosa. Concede il secondo rigore ai Reds di mano, poi esce. (dall'81' Simic s.v.)

Ebecilio 5,5 - Comincia bene, arrecando anche numerosi problemi a Fabinho con la sua capacità di pressione. In rifinitura potrebbe essere più preciso. Dopo un discreto avvio, però, la sua prova cala come quella di tutti gli altri compagni. (dal 65' Jovancic 5,5 - Non si può dargli la sufficienza, visto anche il risultato finale pesantemente sfavorevole. Ma il suo ingresso almeno regala personalità e voglia di farsi sentire ai suoi compagni. Ammonito nel finale).

Srnic 5 - Anche nel discreto primo quarto d'ora offerto dai suoi, è quello che si vede meno. Si divora un contropiede su palla recuperata da Ebecilio sbagliando il traversone. Prova a rifarsi nella ripresa con un pericoloso tiro-cross.

Boakye 5 - Serata di grandissima fatica per lui, ed era preventivabile. Spesso e volentieri è lasciato solo, ed è abbandonato dai compagni d'attacco nella morsa dei difensori inglesi. Non fa granché per uscirne.