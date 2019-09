Le pagelle della Stella Rossa - Si salvano Marin e Borjan, male Jander

Risultato finale: Bayern Monaco-Stella Rossa 3-0

© foto di Federico De Luca

Borjan 6 - Incolpevole sul timbro di testa di Coman: distanza troppo ravvicinata per sperare anche minimamente nel miracolo. Nessun intervento particolarmente complesso nel primo tempo: si distende su un radente di Coutinho, fa la voce grossa in uscita. Al tappeto nel finale, ma non ha responsabilità.

Gobeljic 5 - Serata in cui perde progressivamente i riferimenti, fino ad arrivare al tracollo finale. Gravi responsabilità sul timbro di Lewandowski: l'azione ha origine da un suo errore in uscita, completa il patatrac con l'incomprensibile dormita che spiana la strada al polacco.

Milunovic 5 - Non regge alla pressione avvolgente dei tedeschi. Resiste per buona parte del match come può, aiutato anche da un po' di fortuna. A quattro minuti dal novantesimo rischia una goffa autorete con una deviazione nell'area piccola.

Degenek 5,5 - Spezzone finale a parte, è il migliore della difesa. A serbatoio più rifornito esibisce buoni colpi, sbrogliando situazioni potenzialmente letali in almeno due occasioni. Nella seconda metà della ripresa un calo fisico che lo penalizza.

Jander 4,5 - Certamente il più vivace del quartetto difensivo, ma anche il più distratto. L'unico sussulto offensivo della Stella Rossa prima dell'intervallo porta la sua firma: gran progressione e sinistro violento che finisce sull'esterno della rete. Poi però si perde Coman, che fa uno a zero. L'altro errore da matita blu è l'auto-cross che propizia il due a zero di Lewandowski.

Cañas 4,5 - Troppo poco. Al netto di tutte le attenutanti del caso, non è pervenuto in mezzo al campo. Preso in mezzo nella fitta rete di passaggi del Bayern, si lascia disorientare anziché compattarsi con Jovancic.

Jovancic 5 - Non esita ad usare il randello e prova ad opporre sostanza e abnegazione al giro palla inebriante del Bayern, che a tratti gioca sul velluto. La sensazione è che ci capisca poco: tanti sprint a vuoto e apporto prossimo allo zero assoluto in transizione. (Dal 62' Vulic 5,5 - Provoca il calcio di punizione che porta al tris di Muller).

Garcia 4,5 - Impossibile trovare contromisure allo strapotere Bayern. La forbice è troppo ampia, lui si adegua e prova a rifornire Gobeljic in copertura, con esiti alterni. Il sipario sulla sua serata cala al minuto ottantatré, quando lascia il posto a Vukanovic. (Dall'83' Vukanovic s.v.).

Marin 6 - Le quote di esperienza in campo internazionale più significative sono dell'ex Werder, che prova a prendere per mano la squadra anche nelle fasi più spinose. Si inventa da solo l'occasione più ghiotta per la Stella Rossa: un destro a giro che sibila il palo e finisce fuor.

Van la Parra 4,5 - Corre sistematicamente verso la porta di Borjan. Rinuncia completamente ad attaccare: una scelta determinata dall'inerzia della gara, che è tutta a favore del Bayern.

Pavkov 4,5 - Com'era prevedibile, nella prima frazione si ritrova sostanzialmente isolato al centro dell'attacco. L'unica occasione potenziale ha origine da una carambola che non riesce a girare in porta. (Dal 70' Boakye 5,5 - Ingresso che muove poco o nulla in attacco).