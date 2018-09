Le pagelle della Svizzera – Attacco stellare, delude Embolo

Risultato finale: Svizzera-Islanda 6-0.

Sommer 6 - Spettatore non pagante. Tolta qualche uscita in presa alta, non compie nessun intervento durante tutto il match.

Mbabu 7 - La corsia destra è soltanto terreno suo. Accelera e difende, calcia e crossa. Praticamente imprendibile.

Schar 6 - Qualche difficoltà nel primo tempo, poi riesce a gestire al meglio la linea difensiva.

Akanji 6 - Non ha molto lavoro da svolgere durante questa sfida, come il compagno di reparto gestisce al meglio le imbucate degli avversari.

Rodríguez R. 7 - Se sulla corsia destra c’è Mbabu, sulla sinistra c’è Rodriguez. Una sicurezza, una spinta costante. Ogni volta che accelera entra come la lama calda del coltello in mezzo al burro.

Zakaria 6.5 - Gran bel gol in inserimento, è in costante movimento. Non si ferma nemmeno al termine del primo tempo, recupera un quantitativo notevole di palloni.

Xhaka 6 - Qualche passaggio in fase di impostazione sbagliato, ma sono compiti che gli riescono male anche con l’Arsenal. Ma la sua solidità e la sua esperienza sono necessari in mezzo al campo.

Embolo 5.5 - Uno dei peggiori in campo. Gli riescono cose buone, ma in alcune azioni gioca con sufficienza. (Dal 64’ Ajeti 6.5 Entra in campo e partecipa alla festa segnando un gol)

Shaqiri 8 - Migliore in campo, durante tutti i 90’. La sua qualità è indispensabile, non sbaglia nulla. E si inventa anche un super gol.

Zuber 7.5 - Qualità e quantità in mezzo al campo, il gol messo a segno strappa applausi a tutti. Insieme a Shaqiri è l’ago della bilancia di questa nazionale. (Dal 78’ Sow s.v.).

Seferovic 7 - All’inizio sbaglia un po’ troppo, soprattutto negli ultimi 16 metri. Nella ripresa si trasforma e stravolge il match. (Dal 72’ Mehmedi 6.5 Anche lui si inserisce alla perfezione e chiude il match con un bel gol).