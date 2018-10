Le pagelle della Svizzera - Gavranovic entra e segna, male la difesa

Risultato finale: Belgio-Svizzera 2-1

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Sommer 6,5 - Viene sollecitato spesso specialmente con conclusioni dalla distanza ma risponde sempre presente come in occasione del tiro di Carrasco. Incolpevole sui gol di Lukaku.

Lang 6 - Dalla sua parte ha a che fare con due clienti scomodi come Carrasco e soprattutto Eden Hazard. Preciso nelle diagonali.

Elvedi 5,5 - Non sbaglia un intervento nel primo tempo, più sotto pressione nella ripresa quando il Belgio alza i giri del motore.

Schar 5,5 - Cerca di limitare l’enorme potenzialità di Lukaku senza successo. In ritardo sulla sponda da cui nasce il 2-1 belga.

Rodriguez 5 - Lascia troppa libertà a Meunier di andare al cross, lascia girare l’esterno del PSG in area in occasione del gol di Lukaku.

Freuler 5,5 - Cambia spesso fascia di competenza. Quando gioca dalla parte di Carrasco va in difficoltà, non stringe su Lukaku in occasione del gol del Belgio (Dall’88’ Fassnacht sv).

Xhaka 6 - Gioca sempre palla a terra cercando l’imbeccata per il compagno. Tocca un numero elevato di palloni.

Zakaria 6 - Si vede poco ma si sente moltissimo, fa legna a centrocampo aiutando anche la difesa (Dall’85’ Fernandes sv).

Zuber 6 - Petkovic lo inverte spesso con Freuler ma prova sempre l’inserimento verso l’area di rigore mostrando volontà. Impegna Courtois nel secondo tempo.

Shaqiri 5 - Cerca gli spunti in velocità ma che non è una delle sue migliori serate si vede dal calcio di punizione nel primo tempo.

Seferovic 5 - I palloni giocabili non sono moltissimi, viene stretto nella morsa della difesa belga (Dal 70’ Gavranovic 6,5 - Entra e riequilibra le sorti del match).