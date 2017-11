Le pagelle della Svizzera - Rodríguez decisivo, Dzemaili a fasi alterne

Risultato finale: Irlanda del Nord-Svizzera 0-1

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Sommer Y. 6 - Praticamente inoperoso, non si vede quasi mai. Bene in presa alta, sempre attento quando viene chiamato in causa.

Lichtsteiner S. 6.5 - Uno dei più propositivi, trascina la propria squadra ad una vittoria importantissima. Molti cross, molte verticalizzazioni per i compagni.

Schar F. 6 - Compie molte disattenzioni, ma limita Lafferty con il fisico. Bene sui palloni alti, l'arma in più dei nordirlandesi.

Akanji 7 - Rispetto al compagno di reparto gioca un'ottima gara, con esperienza e qualità. La sua scelta sembrava avventata, invece ha avuto un ottimo impatto sulla gara.

Rodríguez R. 7 - Sempre al cross, non sbaglia praticamente nulla. In attacco è imprendibile, segna anche il calcio di rigore decisivo.

Zakaria D. 6.5 - Ottima intelligenza tattica, non sbaglia nulla. Bene in fase di interdizione, gioca molto bene durante i 90'.

Xhaka G. 6 - In alcuni interventi è praticamente decisivo, ma a volte commette troppi falli inutili. Deve migliorare sotto l'aspetto mentale.

Shaqiri X. 6.5 - Gli manca solo il goal, ma gioca una partita pressoché perfetta. Cross, dribbling, verticalizzazioni e un tiro sotto l'incrocio che chiede ancora giustizia.

Dzemaili B. 6 - Gioca a fasi alterne, molte volte non ha la misura giusta del passaggio. Gioca comunque una buona partita in fase di interdizione. (Dall’ 83’ Frei s.v.).

Zuber 7 - Uno dei migliori. Crea superiorità, sulla sinistra non sbaglia nulla. Non dà punti di riferimento e affonda sempre sulla corsia mancina. (Dall’ 87’ Mehmedi s.v.).

Seferovic H. 6.5 - Sotto porta sbaglia un paio di occasioni di troppo, ma è molto funzionale e svaria spesso sul fronte d'attacco. (Dal 77’Embolo 6.5 - Entra bene in campo, non tocca molti palloni ma quando viene chiamato in causa sceglie sempre la giocata giusta).