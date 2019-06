Le pagelle della Svizzera - Sommer para quasi tutto, bene Seferovic

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Sommer 7.5 - Si riscatta dopo la brutta gara contro il Portogallo, almeno tre interventi decisivi, nulla può sui rigori degli inglesi.

Schar 5.5 - Anche in questa circostanza non convince. Non sempre è cauto negli interventi.

Akanji 5.5 - Più di una sbavatura in difesa. Non è concentrato nei momenti chiave.

Rodriguez 6 - Meno arrembante rispetto al Portogallo. Non è sempre preciso nelle chiusure. (dall'87' Drmic 5.5 - Suo è l'errore che condanna la Svizzera alla sconfitta)

Mbabu 6.- Nel primo tempo spinge con continuità anche se è da rivedere in difesa. Cala alla distanza, ma è un profilo da seguire.

Elvedi 6 - Prestazione giudiziosa in mezzo al campo. Corre fino al 120'.

Xhaka 6 - Tiene botta al centrocampo avversario. Lotta con ardore e sfiora anche il gol.

Freuler 6 - Inizio promettente, si integra bene con Seferovic, poi va a sprazzi, ma la sua prestazione è sufficiente.

Fernandes 5.5 - Sulla fascia spinge appena può, luci e ombre. Combattivo e generoso finché rimane in campo. (dal 61' Zakaria 6 - Più vivace rispetto al compagno, ordinato in mezzo al campo).

Shaqiri 5.5 - Più marcato, meno incisivo, fuori per un infortunio poco dopo l'ora di gioco. (dal 65' Zuber 6.5 - Più di una volta pericoloso al tiro.)

Seferovic 6.5 - Prestazione generosa, tiene botta alla difesa avversaria ed è abile nelle sponde.