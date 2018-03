Le pagelle dell’Arsenal – Ozil illumina, Ramsey a fasi alterne

Risultato finale: Arsenal-Milan 3-1.

© foto di DANIELE MASCOLO/PHOTOVIEWS

Ospina 5.5 - Nel primo tempo è un po’ insicuro, soprattutto sul gol subito. Nella ripresa compie due buoni interventi, ma deve dare più sicurezza.

Bellerín 6.5 - Sfonda bene sulla corsia, si propone sempre quando ha spazio. Bene anche in chiusura.

Mustafi 6 - Buona prova, non si fa mai sorprendere. Quando trova spazio si getta in avanti per colpire di testa, ma non trova mai la porta.

Koscielny s.v. (Dall’11’ Chambers 6 - Qualche intervento in controtempo, per il resto del match gioca con attenzione).

Monreal 5.5 - Doveva mettere in difficoltà Borini, invece soffre lui. Nel finale trova più spazio sulla corsia di competenza.

Xhaka 6.5 - Trova il gol grazie ad un errore di Donnarumma, per il resto del match difende molto bene.

Ramsey 6 - Fa un buon primo tempo, dove si propone molto bene in attacco. Nella ripresa sbaglia troppo in ripartenza.

Ozil 6.5 - Non si accende nella prima metà, poi sale in cattedra e gioca i suoi soliti palloni in profondità. (Dal 79’ Kolasinac s.v.).

Wilshere 6.5 - Cresce minuto dopo minuto, vincendo anche diversi contrasti. Nel finale prende possesso della trequarti, giocando con la solita classe.

Mkhitaryan 5.5 - Un altro giocatore rispetto a San Siro, sbaglia molte imbucate e prova meno conclusioni verso la porta. (Dal 69’ Elneny 6 - Entra con personalità in campo, gioca con semplicità ed efficienza).

Welbeck 7.5 - A parte il rigore dubbio, segna dagli undici metri e sigla la rete che chiude il match. In profondità crea molti pericoli.