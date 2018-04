Le pagelle dell’Atletico Madrid - Koke imprendibile, Correa delude

Risultato finale: Atletico Madrid-Sporting 2-0.

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Oblak 6.5 - Uno spavento e una gran parata nel primo tempo, poi diventa uno spettatore non pagante. Bene in uscita, limita molto bene i portoghesi. Nel finale si inventa un intervento decisivo.

Juanfran 6 - Sempre in movimento, non si ferma mai. Gioca la solita partita di esperienza e di sacrificio, non lascia mai spazi.

Godin 6.5 - Non lascia passare nessun pallone, si distrae soltanto in un paio di occasioni. Per il resto del match gioca una buona partita difensiva.

Savić 6.5 - Come il compagno di reparto compie una partita da incorniciare. Con le buone o con le cattive, dalle sue parti non si passa.

Hernández 5.5 - Va spesso in difficoltà, soprattutto nel primo tempo. Nella ripresa gioca meglio, ma i pericoli arrivano tutti dalle sue parti.

Correa 5 - Uno dei peggiori in campo. Un solo tiro verso lo specchio della porta, poi poco e nulla in mezzo al campo. (Dal 53’ Gameiro 6 - Entra bene in campo, compie buoni movimenti).

Saúl 6- Partita di ordine e sacrificio, quando trova spazio prova la giocata. Buon palleggio, bene anche in chiusura.

Gabi 5.5 - Spesso fuori dal gioco, compie troppi errori. Calcola male anche i tempi, spesso in ritardo nelle chiusure.

Koke 7 - Segna dopo venti secondi, tra le linee è imprendibile. Illumina e serve assist, non si ferma praticamente mai.

Griezmann 7 - Non si vede mai, ad un certo punto esce fuori e gioca con la solita qualità e la solita classe. (Dall’89’ Vitolo s.v.).

Diego Costa 6.5 - Un errore imperdonabile, che poteva chiudere i conti. Si sacrifica molto, dà molta profondità alla squadra. (Dall’88’ Partey s.v.).