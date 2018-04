Le pagelle dell’Espanyol - Pau Lopez insuperabile, male gli attaccanti

Risultato finale: Valencia-Espanyol 1-0.

Pau López 7 - Se l’Espanyol prova a giocarsela fino all’ultimo è anche grazie a lui. Compie un paio di miracoli, soprattutto nel primo tempo.

Navarro 5 - Nel primo tempo non entra mai in partita, concede troppo. Nella ripresa alza il ritmo, ma la prova resta insufficiente.

David López 6 - Con le unghie e con i denti porta a casa una prestazione positiva. Dalle sue parti non si passa facilmente.

Hermoso 5 - Male in marcatura, malissimo in posizionamento. Rodrigo non gli dà punti di riferimento, lui va spesso in difficoltà.

Vilà 5 - Male nel primo tempo, Guedes quando accelera lo fa sempre fuori. Gira spesso a vuoto, non trova mai la giocata giusta.

Sánchez 5.5 - Bene in un paio di occasioni, poi perde la concentrazione e commette troppi falli inutili. (Dal 63’ Granero 5 - Doveva entrare per dare più ritmo, sbaglia molto).

Darder 6 - Uno dei più pericolosi, quando non trova spazi cerca sempre di mettersi in proprio e tentare la giocata.

Melendo 5 - Manca la sua qualità, non punta mai l’uomo e sbaglia spesso la scelta della giocata. (Dall’82’ Sergio Garcia s.v.).

Jurado 4.5 - Assente ingiustificato. Tra le linee Kondogbia lo annulla durante tutti i 61’ che rimane in campo. (Dal 61’ Baptistao 5 - Prova a dare un’accelerazione al gioco, ma non riesce quasi mai ad incidere).

Piatti 5.5 - Un paio di giocate offensive, ma nulla di più. Manca molto, soprattutto sui suoi famosi strappi.

Moreno 5.5 - Non detta mai il passaggio, prova spesso la giocata solitaria ma i due centrali del Valencia lo fanno girare poco.