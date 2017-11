Le pagelle dell’Irlanda del Nord - Lafferty assente ingiustificato, bene la difesa

Risultato finale: Irlanda del Nord-Svizzera 0-1

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

McGovern M. 6.5 - Non ha molto lavoro da compiere, ma su un paio di occasioni salva il punteggio. Nel primo tempo compie un mezzo miracolo su Seferovic.

McLaughlin C. 6 - Non spinge molto, anche perché dalle sue parti c’è Rodriguez. Bene in fase difensiva, non sbaglia quasi nulla.

McAuley G. 6.5 - Non si fa mai sorprendere sui palloni alti, insieme al compagno di reparto formano una coppia incredibile. Quando può sale in area di rigore.

Evans J. 6.5 - Non sbaglia nulla, compie tantissimi interventi di esperienza e di qualità. Sui palloni alti è insuperabile, annulla Seferovic.

Brunt 6.5 - I calci piazzati sono tutti i suoi, sbaglia un paio di occasioni. Qualche sbavatura in un ruolo non suo, ma quando può spinge molto.

Norwood O. 5 - Perde troppi palloni, l'Irlanda del Nord perde fisicità proprio in quella zona del campo. Non si vede praticamente mai.

Evans C. 6.5 - Aiuta molto in fase di non possesso, bene anche in chiusura sui palloni alti. Nessun dubbio sul calcio di rigore: il centrocampista nordirlandese non colpisce la palla di mano. (Dal 65’ Saville 5.5 - Si vede poco, non fa fare il salto di qualità alla propria squadra).

Davis S. 5.5 - Anche il centrocampista del Southampton non si vede praticamente mai. Tocca pochi palloni, sbaglia spesso la scelta.

Magennis J. 6 - Tanto impegno, si divora il goal del pareggio a pochi passi. Nel complesso gioca una prova di generosità.

Lafferty K. 5 - Molto nervoso, non riesce quasi mai a trovare la conclusione. Shar lo chiude molto bene, non riesce mai a prendergli il tempo. (Dal 78’ Washington 6.5 - Entra bene in campo, quando può prova la conclusione).

Dallas S. 6.5 - Si sacrifica molto in entrambe le fasi, quando riparte prova sempre a creare superiorità. Non prosegue il match per via di un problema al piede. (Dal 52’ Ward 6 - Si vede meno, qualche sbavatura di troppo in fase di ripartenza).