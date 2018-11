Le pagelle dello Schalke 04 - Konoplyanka ci prova. Di Santo, poco brio

Risultato finale: Porto-Schalke 04 3-1

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Fahrmann 6.5 - Tre palloni da raccogliere in fondo al sacco. Fa quel che può per contenere il passivo. Bravo in particolare nel primo tempo.

Caligiuri 5.5 - Spinge sulla fascia, ma ben presto la benzina finisce e va fuori per scelta tecnica. (Dal 62' Schopf 5.5 - La musica non cambia).

Naldo 5 - Non convince, rude in alcuni contrasti, incerto in altri.

Nastasic 5.5 - Meglio del suo compagno di reparto, anche se preso in velocità fatica.

Mendyl 5.5 - Primo tempo complicato per il terzino più volte sorpreso in fase difensiva. Male anche nella ripresa.

Mascarell 5.5 - Discreto match per un'ora di gioco, ordinato. Poi cala nella seconda parte.

Stambouli 5.5 - A centrocampo parte con ritmo compassato, la situazione non migliora con il passare dei minuti. (Dal 71' Rudy 6 - Non incide sul match).

Skrzybski 5.5 - Si fa male ad una spalla ed è costretto a lasciare il campo dopo 45'. (Dal 46' Harit 6 - Entra ed è decisamente pimpante, ma i compagni non lo assistono a dovere).

Bentaleb 6 - Va a segno, ma in realtà la sufficienza è di stima. Fa pochino sulla trequarti.

Konoplyanka 6 - Prova dignitosa per l'esterno ucraino. Tra i pochi a salvarsi nel grigiore generale.

Di Santo 5 - Davvero pochi palloni giocabili. Non trova mai lo spazio per pungere.