Le pagelle dello Schalke 04 - McKennie decisivo, Naldo un muro

Risultato finale: Lokomotiv Mosca-Schalke 04 0-1

© foto di Image Sport

Fahrmann 6,5 - L'intervento su Barinov è di quelli salva risultato, per il resto sempre molto preciso nelle uscite.

Caligiuri 6 - Non sempre è preciso quando deve scendere sulla fascia per andare al cross, ordinato in difesa.

Sané 6,5 - Sbaglia pochissimo su un cliente scomodo come è Eder, ma lui gioca spesso d'anticipo sull'avversario.

Naldo 7 - Tutti i palloni sono i suoi al centro dell'area, chiude tutti i varchi in difesa con grande fisicità.

Mendyl 6 - Qualche patema di troppo su i fratelli Miranchuk, ma quando spinge fa vedere ottimi spunti.

Rudy 5 - Potrebbe fare molto meglio in mezzo al campo, specialmente quando si incarica delle battute dei calci da fermo (Dal 56' Bentaleb 5,5 - Si abbassa molto per iniziare l'azione dalle retrovie ma i suoi cambi di gioco sono imprecisi).

Mascarell 5,5 - Si inserisce spesso per accompagnare l'azione dei suoi, ma in mezzo al campo è sempre in difficoltà (Dal 46' Serdar 6 - Entra bene nel match recuperando buoni palloni).

McKennie 7 - Il gol che consegna tre punti ai suoi è la ciliegina su una prestazione perfetta e fatta di tantissima quantità conquistando una marea di palloni in mezzo al campo.

Uth 6,5 - Dopo un primo tempo in cui si vede pochissimo, sale di tono mettendo in luce la sua rapidità palla al piede giocando a tutto campo e sfiorando anche un gol nel finale.

Embolo 5,5 - Prova la conclusione in alcune occasioni ma la difesa della Lokomotiv fa ottima guardia su di lui (Dal 72' Burgstaller 5,5 - Isolato al centro dell'attacco non ha occasioni per colpire).

Konoplyanka 6 - Dalla sua parte Ignatyev è sempre molto attento ma nella ripresa sale di tono provando a mettere in difficoltà la difesa russa. Perfetta la traiettoria per il gol di McKennie.