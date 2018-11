Le pagelle dello Schalke - Burgstaller show. Sané e Nastasic perfetti

Risultato finale: Schalke-Galatasaray 2-0

© foto di Federico De Luca

Nubel 6 - Una serata abbastanza tranquilla per il portiere di riserva dello Schalke, soltanto un brivido con il pallone calciato addosso a Belhanda. Per il resto non viene praticamente mai impegnato.

Stambouli 6 - Preferito a Naldo nello schieramento iniziale di Tedesco, ha poche difficoltà nel contenere un Rodrigues evanescente. L'unica pecca, il giallo evitabile per fallo sullo stesso Rodrigues.

Sané 7 - Il semaforo è rosso per gli attaccanti del Galatasaray che si avvicinano della sue parti, non sbaglia praticamente un intervento. Il povero Gumus non vede la sfera per tutta la partita.

Nastasic 6,5 - Dalle parti dell'ex Fiorentina non si passa facilmente, roccioso quanto serve e puntuale nelle chiusure. Prestazione di qualità a livello difensivo, ottimo anche nel palleggio basso dello Schalke.

Caligiuri 7 - Asfalta la corsia destra con continuità e personalità, trova terreno fertile per affondare la sua corsa. Diventa quasi l'incubo di Linnes dialogando alla grande con il bomber Burgstaller.

Harit 6,5 - Brevilineo e tatticamente intelligente, bravo a svariare in mezzo al campo per eludere la marcatura dei mediani del Galatasaray. Da un suo filtrante nasce la rete che apre la sfida di Burgstaller. (Dal 57' McKennie 6 - Scambia la sfera con i compagni senza eccedere, entra ormai a partita indirizzata).

Rudy 6 - Non va oltre la sufficienza per qualche difficoltà che gli crea il tecnico Belhanda, nel primo tempo con l'aiuto di una deviazione colpisce anche il palo. Svolge comunque il compitino. (Dal 76' Serdar sv).

Uth 6,5 - Nasce attaccante ma Tedesco lo reinventa interno di centrocampo, fa leggera fatica in fase di ripiegamento ma davanti non perdona. Nell'unico pallone ricevuto in area di rigore avversaria fredda Muslera per il raddoppio. (Dal 64' Bentaleb 6 - Altra qualità in mezzo al campo per i tedeschi, si incarica della battuta di tutti i calci piazzati).

Schopf 5,5 - L'unica mezza nota stonata del grande spartito dello Schalke, si muove veramente poco lungo l'out di sinistra prediligendo il lavoro difensivo. Si prende cura di Rodrigues ed Onyekuru che gli creano soltanto qualche grattacapo.

Embolo 6,5 - Non segna ma convince, con i suoi movimenti lo svizzero non dà punti di riferimento ai centrali del Galatasaray. Apre gli spazi utili per gli inserimenti dei centrocampisti come in occasione della rete di Uth.

Burgstaller 7,5 - Una serata che non dimenticherà di certo, prestazione super per il centravanti dello Schalke. Dopo pochi minuti è bravo a sfruttare l'errore di Muslera per portare in vantaggio i tedeschi, svaria continuamente su tutto il fronte d'attacco e serve l'assist per Uth che chiude la contesa.