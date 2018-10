Le pagelle dello Schalke - Embolo spreca, Nastasic non concede nulla

Risultato finale: Galatasaray-Schalke 04 0-0.

Nübel 6 - Molto sicuro, soprattutto in uscita. Sceglie sempre il tempo giusto, non sbaglia mai. Per il resto del match non ha moltissimo lavoro da svolgere, non si sporca nemmeno i guanti.

Caligiuri 6 - Qualche disattenzione in fase difensiva, ma per il resto gioca una buona partita. Bene anche quando bisogna premere sull'acceleratore. Nel finale paga molto l'intensità.

Sané 6 - Non ha moltissimo lavoro da svolgere, soprattutto nella ripresa. Viene impegnato di più in fase di costruzione, è sempre attento.

Nastasic 6.5 - Ferma diverse giocate, anticipando molto bene gli avversari a centrocampo. Qualche fallo di troppo, ma la partita non era certo tra gentiluomini. Nel finale si inventa una chiusura decisiva.

Mendyl 6 - Affonda molto bene e spesso diventa un pericolo. Quando lo puntano in velocità non riesce a posizionarsi come deve, ma oggi la squadra di Terim non ci prova mai sulle corsie esterne.

Rudy 6 - Gestisce molti palloni, ma non trova mai la verticalizzazione giusta. Partita nella media, deve anche pararsi dai colpi di Ndiaye.

Stambouli 5.5 - Non si vede molto e commette davvero troppi errori. Se mancano le verticalizzazioni è anche per demerito suo.

Uth 6 - Qualche buona giocata, soprattutto nel finale. Ma combina poco e l'attacco dei tedeschi ne risente. (Dal 90' Burgstaller s.v. ).

Serdar 5 - Si vede all'inizio del match e alla fine, quando esce dal campo. Poche giocate, non riesce quasi mai a trovare le misure tra centrocampo e difesa.

Konoplyanka 6.5 - Uno dei più propositivi in casa Schalke. Ci prova spesso, soprattutto dalla distanza. E gli viene negato un calcio di rigore solare. Non dà mai punti di riferimento. (Dal 77' Skrzybski 6 - Nel finale ha la palla gol decisiva, ma non la sfrutta per via di una parata straordinaria di Muslera).

Embolo 4.5 - Spreca tutto quello che deve sprecare. Non è un attaccante di ruolo, ma questa sera si divora ben quattro occasioni da gol. Troppe, soprattutto per un titolare in Champions League. (Dall'83' McKennie s.v. ).